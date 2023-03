St. Valentin: Ein Bild von allen

Am 14. Februar, dem Valentinstag, fand der traditionelle Empfang der Bürgermeisterin im neuen Valentinum statt. Dabei wurde im Foyer eine weiße Leinwand aufgestellt, wo sich die über 700 Besucherinnen und Besucher künstlerisch verewigen konnten. Die Teilnehmer konnten mit Pickerln in verschiedenen Farben und Größen das Bild nach ihren Vorstellungen gestalten. „Getreu der Devise „Jeder Mensch hat eine künstlerische Ader“ ist das bunte Gemeinschaftsbild „Love and peace“ entstanden“, sagt Doris Haider, Geschäftsführerin der Stadtmarketing und Tourismus GmbH St. Valentin. Aufgehängt wurde das Gemeinschaftsbild nun in der Westbahnunterführung zwischen Stadtkreuzung und dem neuen Veranstaltungszentrum, die von der offenen Stadtgalerie seit 2019 mit Bildern von verschiedenen Künstlern verschönert wird.

Die Idee zu dem Bild entstand gemeinsam mit Arnold Mottas. „Mit dem Gemeinschaftsbild wollten wir erreichen, dass sich die Beteiligten mit dem Projekt identifizieren. Mit einem kreativen Miteinander schaffen wir es, Kunst und Kultur zu stärken“, betont Haider. Bis zum Fest „40 Jahre Stadt St. Valentin“ am 30. Juni plant Haider, noch mehr Bilder zu präsentieren. Insgesamt sollen Werke von 40 Künstlerinnen und Künstlern in Form einer öffentlichen Kunstgalerie entstehen.

