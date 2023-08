Gemütlicher Dämmerschoppen

Diesmal wetterbedingt nicht im Schatten des Baumgartens, sondern besser doch regensicher in zwei Geräteschuppen der Familie Michael Mair in der Blindhub: Ebendort fanden sich die vielen Besucher des diesjährigen Dämmerschoppens am 6. August ein, wohin der Kameradschaftsbund Wolfsbach seit 2010 einlädt. Der ist ja längst kein „Alt-Herren-Verein“ mehr, vielmehr setzen sich auch jüngere Menschen – darunter so einige Frauen – für die Ideale der Kameradschaftspflege und Friedensarbeit ein. Zudem sorgen diese Frauen bei diesem gemütlichen Zusammensein immer wieder auch für die Bereitstellung exzellenter Mehlspeisen, wenngleich sich die Veranstaltung überhaupt stets durch beste Kulinarik auszeichnet. In Wolfsbach ist es üblich, die Vereine durch die Teilnahme an deren Veranstaltungen zu unterstützen, und so wurden sogar schon wieder Jugendliche gesichtet – wenngleich noch etwas müde von der samstägigen Eis-Age-Party! Obmann Josef Donner zeigte sich jedenfalls erfreut über das Kommen der vielen Gäste, trägt doch auch diese Veranstaltung zu einem regen Dorfleben und zur Stärkung des Gemeinschaftsgeistes in der Gemeinde Wolfsbach bei.