St. Valentin ist für Blackout gerüstet

Das Feuerwehrhaus in der Stöckler-Straße war am Wochenende Schauplatz eines großen Zivilschutztages, bei dem die vier Feuerwehren der Stadt, Polizei, Asfinag, Rotes Kreuz und Zivilschutzverband bei Ständen über wichtige Anliegen informierten. Am Sonntag wurde der Zubau zum Feuerwehrhaus dann noch im Rahmen einer Festmesse gesegnet.

In diesem Zubau wurde auch ein Katastrophenschutzlager geschaffen, in dem Gerätschaften für Einsatzfälle gelagert werden. Und dem Katastrophenschutz, im Speziellen dem Notfall eines Blackouts, ist eine neue Broschüre gewidmet, die am Samstag präsentiert wurde. Der neue Ratgeber, der an alle Haushalte geht, ist ein Gemeinschaftsprojekt von Gemeinde, Feuerwehr und Zivilschutzverband. „Die Broschüre soll die Bevölkerung sensibilisieren und ein guter Ratgeber sein“, betonte Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr. Zivilschutz-Landesrat Christoph Luisser lobte das Projekt und streute den St. Valentinern Rosen: „Es wäre schön, wenn es mehr Gemeinden gibt, die so gut ausgestattet sind wie ihr.“ Die Vertreter der Feuerwehr bekräftigten, dass man für einen eventuellen Blackout sehr gut gerüstet sei. „Wenn ein Blackout kommt, dann können wir handeln“, stellte Unterabschnitts-Kommandant Rene Panisch klar.

Peter Spanyar (3. von links), Kommandant der FF Stadt St. Valentin, zeigte den Ehrengästen rund um Zivilschutz-Landesrat Christoph Luisser und Landtagsabgeordneter Edith Mühlberghuber das Katastrophenschutzlager, das im Zubau zum bestehenden Feuerwehrhaus untergebracht ist. Foto: Vogl

Die Broschüre bietet allgemeine Informationen, stellt aber auch spezielle Maßnahmen für St. Valentin vor. So wird das Valentinum im Falle eines Blackouts zum Zufluchtsort für Bürger, die Hilfe benötigen. Auch eine medizinische Versorgung ist hier angedacht. Notfallpläne mit Ärzten und Apotheken werden ausgearbeitet. Informationspunkte wird es vor dem Valentinum, dem Bahnhof und den Volksschulen in Langenhart und am Hauptplatz geben. Zudem werden Lautsprecherdurchsagen in allen Ortsteilen durchgeführt.