Landjugend-Leitung im Bezirk Haag im Amt bestätigt

Normalerweise findet die Jahreshauptversammlung der Landjugend des Bezirks Haag im November statt. Corona-bedingt wurde diese am vergangenen Sonntag beim Kirchenwirt in Ernsthofen nachgeholt. Die Bezirksleitung – vertreten durch Michael Kaltenbrunner und Christina Pillgrab – führte durch das Programm und konnte zahlreich erschienene Mitglieder, Ehrengäste, Bürgermeister und Vertretungen der umliegenden Bezirkslandjugendgruppen begrüßen. Musikalisch umrahmt wurde die Versammlung von der Landjugendkapelle „Voigas-Partie“ unter der Leitung von Jakob Schreiner.

Nach dem Tätigkeitsbericht in Form einer Foto-Präsentation sowie zahlreichen und emotionalen Dankesworten der Bezirksleitung an den Vorstand sowie die einzelnen Sprengelleitungen und Gruppen für das das vergangene Landjugendjahr erfolgten die Neuwahlen. Dabei wurden für ein weiteres Jahr Michael Kaltenbrunner als Obmann und Christina Pillgrab als Leiterin der Landjugend des Bezirkes Haag bestätigt. Ebenso wurde den erfolgreichen Pflügern herzlich zu ihren Leistungen auf Landes- und Bundesebene gratuliert. Einen besonderen Preis erhielt die Landjugend Strengberg für das am schönsten gestaltete Sprengelbuch. Weiters wurden die Abzeichen für Leistungen in der Aus- und Weiterbildung in Bronze, Silber und Gold verliehen sowie OnTOP-Zertifikate für Aus- und Weiterbildung.

Eine besondere Ehre wurde Josef Heigl zuteil. Er erhielt die höchste Auszeichnung der Landjugend, nämlich das Ehrenzeichen der Landjugend NÖ. Vor allem für sein besonderes Engagement im Bereich des Pflügens. Er setzt sich seit vielen Jahren für die Aus- und Weiterbildung neuer Pflüger ein und nimmt als Bewerter bei Landes- und Bundesentscheiden teil sowie als Trainer bei den Pflügerweltmeisterschaften.

