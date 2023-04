Neue Mitglieder willkommen

Seit Herbst 2021 gibt es den Verein der „Freunde des Hofgartens Seitenstetten“. In der Birnenstube des Meierhofes wurde nun am 2. April die 2. Generalversammlung abgehalten. Obmann Abt Petrus Pilsinger gab einen kurzen Rückblick auf die Entwicklungen und erfolgreichen Veranstaltungen des Vorjahres, wusste aber auch die Besonderheiten eines Gartens zu betonen: „Entspannung, Schönheit, das Aufblühen der floralen Pracht, Geborgenheit und Freiheit gleichermaßen, das alles bietet unser Hofgarten, vor allem aber ist er auch ein Ort der Begegnung, der Menschen zusammenführt!“ In diesem wunderbaren Umfeld für Erholung, Ruhe, Muße und auch Meditation werden freilich auch im Jahr 2023 wieder mehrere Veranstaltungen stattfinden: Frühlingspflanzenmarkt (22. April), Gartentage (9. – 11. Juni), Kunsthandwerksmarkt (30. September bis 1. Oktober) und der traditionelle Adventmarkt (15. – 17. Dezember). „Anstatt zur Vollmondnacht wird heuer am 28. Juli zur Sommernacht mit Sommerkino in den Hofgarten geladen“, weiß Obmann-Stellvertreterin Manuela Grenzlehner zu berichten. Zu erwähnen gilt es freilich auch das Kursprogramm der Gartenakademie, das von der Gestaltung von Staudenbeeten über heimische Wildpflanzen für Garten, Balkon und Terrasse bis hin zum 1x1 der Gartenpraxis oder dem exotischen Dschungelgarten reicht.

Garten als Sehnsuchts- und Erholungsort

Mit der Vereinsgründung „Freunde des Hofgartens Seitenstetten“ sollte vor allem die Kostbarkeit des Gartens betont, gleichzeitig aber auch darauf verwiesen werden, dass die Gartenerhaltung das Stift wirtschaftlich auch entsprechend belastet. So haben sich bislang fast 300 Gartenliebhaber als Vereinsmitglieder rund um Abt Petrus Pilsinger zusammengefunden, einerseits um weitere Mitglieder zu gewinnen, gleichzeitig aber auch, um zur aktiven Mitarbeit bei der Gartenarbeit selbst oder auch bei diversen Veranstaltungen einzuladen. Wirtschaftsdirektor Albert Bucar konnte auf 250 von Vereinsmitgliedern ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden im Rahmen der Veranstaltungen 2022 sowie auf viele Mehlspeisspenden verweisen und ergänzt: „Mit 10 Cent pro Tag und einem Jahresbeitrag von Euro 36,50 ist man Vereinsmitglied, zudem kann man sich durch freiwillige Arbeitsleistungen einbringen, was auch eine ganz wertvolle Unterstützung für uns darstellt“. Eine Gratiseintrittskarte für die Gartentage stellt einen zusätzlichen Benefit dar. Als Vereinsmitglied trägt man jedenfalls zur Pflege dieses barocken, frei zugänglichen Gartenjuwels entscheidend bei. Gartenleiter Stefan Kastenhofer hat zudem für Privatpersonen oder auch Firmen diverse Sponsorenpakete und Patenschaften angedacht. Der Garten soll im Sinne der benediktinischen Gastfreundschaft jedenfalls allen Erholungsuchenden eine Oase für Leib und Seele sein und bleiben!“, lautet der Herzenswunsch des großen Gartenfreundes Altabt Berthold Heigl.

Info: hofgartenfreunde@stift-seitenstetten.at

Bankverbindung für Spender oder Mitglieder:

Allg. Sparkasse OO – IBAN AT21 2032 0321 0058 8496

Der historische Hofgarten des Stiftes Seitenstetten. Foto: Stift, SCHWARZ-KOENIG

