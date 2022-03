Wechsel an der Spitze beim Kulturverein Wolfsbach

Werbung

Fast sieben Jahre lag die letzte Generalversammlung des Kultur- und Freizeitvereins zurück, folglich gab es über diesen langen Zeitraum rückblickend auch vieles zu berichten. Kulturreferent Alois Schmidbauer und Anneliese Mayer hoben in der Rückschau vor allem die von Manfred Lichtenberger perfekt organisierten Antik- und Kramermärkte, aber auch die von Karl Wimmer umsichtig betreuten Mostviertler Gstanzlsingen oder die Herbstkonzerte in der Pfarrkirche mit Michael Wagner hervor.

Diverse Vorträge, Dichterlesungen und Buchpräsentationen, Kabarett, Kinder-Ferienprogramm, Adventsingen und Silvestertreff oder zuletzt auch ein Fotowettbewerb ergänzten den jährlichen Programmreigen. Nun wurde – Corona-bedingt verspätet – am Donnerstag im Gasthaus Karan erneut die Generalversammlung durchgeführt. Satzungsgemäß standen diesmal auch Neuwahlen am Programm, die in den Händen von Bürgermeister Josef Unterberger lagen. Alois Schmidbauer wurde einstimmig zum Obmann gewählt, an seiner Seite fungieren als Stellvertreter Vizebürgermeisterin Anneliese Mayer und Karl Wimmer. Als Schriftführerin wird Monika Sindhuber die langjährig als solche tätige Eva Stöger ablösen, Alois Sindhuber bleibt Kassier. Erfreulicherweise sind dem Verein auch einige neue Mitglieder beigetreten.

Als seine erste Amtshandlung wusste der neue Obmann Schmidbauer die großen Verdienste seines Vorgängers Josef Wagner zu würdigen, der gesundheitsbedingt die Führungsfunktion von sich aus zurückgelegt hat, aber sich auch zukünftig in das Vereinsgeschehen aktiv einbringen wird. Er wurde einstimmig zum Ehrenobmann gewählt. Neo-Obmann Schmidbauer betonte: „Der Kulturverein steht für alle offen, jeder kann sich mit seinen Fähigkeiten im Verein verwirklichen, sodass sich eine bunte Vielfalt an kulturellem Geschehen ergibt.“ In weiterer Folge galt es den Blick in die Zukunft zu werfen, steht doch 2023 für Wolfsbach das große Jubiläumsjahr (1.200 Jahre Wolfsbach) vor der Tür. Alois Schmidbauer umriss den aktuellen Stand der Planungen, im Zuge derer auch die Außenfassade der Dorfkapelle nach 20 Jahren mit einem neuen Farbanstrich versehen werden soll.

Zudem aber wurden für 2022 unter anderem das Tut-gut-Wandererwachen am 24. April, der Kramermarkt am 6. Juni sowie ein Fotokurs mit Franky Pfaffenbichler noch im Frühjahr und ein neuerlicher Fotowettbewerb, diesmal mit dem Titel „Menschen und Gesichter“ fixiert. Auch die traditionellen Veranstaltungen wie Antikflohmarkt oder Kirchenkonzert sollen beibehalten werden.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.