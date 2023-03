Wolfsbacher Kameraden tagen

Hat man sich erst kürzlich zum Hauptbezirkstag mit Fahneneinzug in Wolfsbach eingefunden, so hielt nun am 12. März der Ortsverband Wolfsbach mit rund 60 Mitgliedern seine Generalversammlung ab. Zu den Klängen der Trachtenmusikkapelle, die auch die Messfeier musikalisch umrahmte, marschierte man in die Kirche ein; Pater Benedikt Resch verwies in seinen Worten auf das Evangelium vom lebenspendenden Jakobsbrunnen, wobei das Verhalten der Frau auch dem Gottesvolk als Fingerzeig gelten könnte, Gott und auch dem Mitmenschen Raum und Zeit zu geben.

Nach der festlichen Messfeier mit abschließendem Totengedenken wurde der Blick bei der Generalversammlung in Anwesenheit des Bürgermeisters Josef Unterberger auf das laufende Wolfsbacher Jubiläumsjahr geworfen, soll doch am 2. Juli in Wolfsbach auch das Hauptbezirkstreffen des Bezirkes Amstetten mit zirka 200 auswärtigen Kameraden stattfinden.

„Vor 120 Jahren wurde der Militär- und Veteranenverein gegründet, dieser Umstand und das Jubiläum ‚1200 Jahre Wolfsbach‘ sind allemal Grund genug dafür, auch in größerem Rahmen zu feiern!“, stellt Obmann Josef Donner fest, der diese Veranstaltung natürlich als große Herausforderung für einen kleinen Ortsverband sieht und auf Unterstützung seitens der Gemeinde und anderer Vereine bauen darf.

Den Gottesdienst wird das Vereinsmitglied Pater Sebaldus Mair vom Stift Heiligenkreuz feiern, den anschließenden Frühschoppen die Musikkapelle Wolfsbach gestalten. Anfang August wird zudem auch wieder zum Dämmerschoppen in die Blindhub geladen werden.

Der Kameradschaftsbund Wolfsbach bringt sich immer wieder auch in den jährlichen Veranstaltungsreigen ein, sei es bei Ausrückungen zu kirchlichen Festen wie Fronleichnam und Allerheiligen oder auch mit dem Punschstand nach der Adventkranzweihe. Auch die Teilnahme an der ÖKB-Landeswallfahrt nach Maria Taferl gilt als alljährlicher Fixpunkt im Jahresablauf.

Aufstellung auf dem Kirchenplatz: Markus Steinlesberger, Obmann Josef Donner, Stellvertreter Michael Mair, Rudolf Wagner, Stefan Pfaffeneder und Silvia Steinlesberger (1. Reihe von links). Foto: NÖN, Penz

Aufstellung auf dem Kirchenplatz gemeinsam mit dem Musikverein: Kommandant Josef Tagwerker sowie Markus Steinlesberger, Obmann Josef Donner, Stellvertreter Michael Mair, Rudolf Wagner, Stefan Pfaffeneder und Silvia Steinlesberger (1. Reihe von links). Foto: NÖN, Penz

