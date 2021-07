Es war eine geplante Übergabe, die bei der Gemeinderatssitzung am Montag der Vorwoche über die Bühne ging. „Nach 30 Jahren im Gemeinderat, davon 23 Jahre als geschäftsführender Gemeinderat und vier Jahre als Vizebürgermeister, darf man wohl etwas leiser treten“, erklärt Johann Saffertmüller schmunzelnd. Seit Jahrzehnten prägte er das Gemeindeleben maßgeblich mit und ist nicht zuletzt durch seine legendären Auftritte beim Ernsthofner Karneval über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt.

„Bevor die Kräfte schwinden und vor allem, wenn junge Menschen sich engagieren wollen, ist ein geordneter Wechsel die optimale Weiterentwicklung“, erklärt er seinen Abschied aus der Politik. Gänzlich zurückziehen wird er sich jedoch nicht. „Wenn ich gebraucht werde, arbeite ich gerne mit und möchte meine Unterstützung anbieten, wo ich kann“, betont Saffertmüller, der sich auf mehr Zeit mit der Familie und Zeit für die Jagd freut.

Synergien zwischen Beruf und neuem Amt

In Saffertmüllers Fußstapfen als Vizebürgermeister tritt mit Patrizia Leutgeb eine junge, engagierte Ernsthofnerin, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Jungend wieder mehr für Politik zu begeistern. Und sie möchte kräftig dabei mitarbeiten, Ernsthofen als Ort für Generationen weiterzuentwickeln. Zugute kommt der neuen Vizebürgermeisterin, die seit 2015 im Gemeinderat ist, dabei auch ihre Arbeit als Juristin.

„Rechtliche Angelegenheiten werden immer mehr und auch kleine Gemeinden benötigen immer öfter juristische Beratung. Da trifft es sich perfekt, dass ich in der Rechtsberatung beim Niederösterreichischen Gemeindebund tätig bin und so auch einen regen Austausch mit anderen Gemeinden habe“, thematisiert Leutgeb die fruchtbaren Synergien zwischen Job und Engagement in der Gemeinde.

Wir können mit Stolz auf ein solides, gesund gewachsenes Fundament blicken und es stimmt mich optimistisch, wenn junge, engagierte Leute politische Verantwortung übernehmen.“Bürgermeister Karl Huber

Bürgermeister Karl Huber freut sich über die Weiterentwicklung in der Ernsthofner ÖVP. „Wir können mit Stolz auf ein solides, gesund gewachsenes Fundament blicken und es stimmt mich optimistisch, wenn junge, engagierte Leute politische Verantwortung übernehmen. Die solide Erfahrung der Vergangenheit wird um neue Ideen für die Zukunft ergänzt“, ist er überzeugt und wünscht Leutgeb für ihre neue Aufgabe „viel Durchhaltevermögen“.