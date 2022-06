Haidershofner Michael Strasser: Vom Pressesprecher zum Bürgermeister

Werbung

2022 ist für Manfred Schimpl das Jahr des Abschieds. Am Montag absolvierte er seinen letzten Arbeitstag als Gemeindebediensteter und konsumiert nun bis zu seinem offiziellen Pensionsantritt Ende September seinen Resturlaub. Seine Funktion als Bürgermeister wird Schimpl Ende Oktober zurücklegen. Mit Michael Strasser ist sein Nachfolger für beide Tätigkeiten aber bereits gefunden.

„Ich bin dankbar, dass es in Zeiten wie diesen, die nicht einfach sind, einen Nachfolger gibt und dass ein kontrollierter und koordinierter Übergang da ist. Michael hat die Kompetenz und Erfahrung dafür, obwohl er halb so alt ist wie ich“, streut Schimpl seinem designierten Nachfolger Rosen. Die Eröffnung der neuen Sportanlage am Wochenende und des neuen Kindergartens Anfang Oktober werden Schimpls letzte Highlights in 32 Jahren Gemeindepolitik, davon die letzten 20 Jahre als Bürgermeister, sein.

Ich habe für Manfred den Bi-Ba-Butzemann getanzt.“ Michael Strasser über die Amtseinführung seines Vorgängers

Obwohl sein Nachfolger im August erst 30 Jahre alt wird, war die Amtseinführung von Manfred Schimpl als Bürgermeister für Michael Strasser bereits ein prägendes Ereignis. „Ich habe als Volksschüler für Manfred den Bi-Ba-Butzemann getanzt“, erinnert er sich grinsend. Strasser ist seit 2015 Gemeinderat, seit 2020 geschäftsführender Gemeinderat. Trotz seines jungen Alters ist der ehemalige JVP-Landesgeschäftsführer aber ein Politprofi, denn die letzten viereinhalb Jahre war er als Pressesprecher von Bundesministerin Elisabeth Köstinger tätig.

Rückkehr bereits im Vorjahr fixiert

Strassers Wechsel nach Haidershofen hat aber nichts mit Köstingers Rückzug aus der Politik zu tun. „Es war jahrelang geplant, dass ich heimgehe. Unabhängig vom Job. Dass sich das jetzt mit dem Bürgermeister so ergibt, ist ein bisschen ein Traum“, erklärt Strasser. Als Abstieg will er seinen Wechsel von der Bundespolitik in die Gemeindepolitik keinesfalls sehen. „Natürlich hätte ich in Wien bleiben und Karriere machen können, aber das war nicht mein Ziel. Es war für mich immer klar: Wenn ich Familie haben will, will ich das daheim haben und daheim bin ich hier“, betont Strasser.

Der designierte Bürgermeister übernimmt jedenfalls eine gut funktionierende Gemeinde. „Haidershofen ist gut aufgestellt“, stellt Strasser klar. Zu tun gibt es aber dennoch genug. „Eine Gemeinde-App wird mein erstes Projekt sein“, will sich Strasser mehr um die Digitalisierung kümmern. So wird man künftig etwa die Müllabfuhrtermine via Push-Nachricht aufs Handy bekommen oder sich online für die Ferienspiele anmelden können.

Weiter fortsetzen beziehungsweise auch ausbauen will Michael Strasser die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden. Was mit Behamberg bereits bestens funktioniert wie zahlreiche Gemeinschaftsprojekte beweisen, könnte künftig auch mit Haag umgesetzt werden. „Ich glaube, es muss immer mehr in Richtung Gemeindekooperation gehen. Man darf die Gemeinde nicht so klein denken. Lukas Michlmayr ist ein guter Freund und auch da kann ich mir mehr Zusammenarbeit vorstellen“, sagt Strasser.

