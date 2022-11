Haidershofen hat einen neuen Bürgermeister

Jetzt ist es amtlich. Bei der Gemeinderatssitzung am Montag wurde Michael Strasser mit 20 von 22 abgegebenen Stimmen zum neuen Bürgermeister der Gemeinde Haidershofen gewählt. Er übernimmt das Amt von Manfred Schimpl, der 20 Jahre Bürgermeister und über 30 Jahre Gemeinderat war.

„Die Aufgaben und Fußstapfen sind groß. Daher möchte ich meinen eigenen Weg gehen und meine eigenen Spuren hinterlassen. Ich bin hier in Haidershofen aufgewachsen und es war für mich immer klar, auch wie ich in Wien studiert und gearbeitet habe, dass ich wieder in meine Heimatgemeinde zurückgehen möchte. Dass ich nun die Chance bekomme, als Bürgermeister zurückzukehren, ist natürlich doppelt schön“, erklärt der frischgebackene Bürgermeister und ergänzt: „Ich freue mich sehr, dass ich mit diesem klaren Ergebnis zum neuen Bürgermeister gewählt wurde. Die Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen wird mir auch in Zukunft ein großes Anliegen sein. Danke für den Vertrauensvorschuss an den gesamten Gemeinderat.“

Michael Strasser war bereits seit dem Jahr 2015 Gemeinderat. Sein Werdegang war schon immer von Politik geprägt. Maturiert hat der nunmehr jüngste Bürgermeister des Bezirks Amstetten in der Höheren Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft in Yspertal, wo er auch zwei Jahre Schulsprecher war. „In der Schulpolitik war es mir immer wichtig, unabhängig zu sein. Ich habe mich zu keiner politischen Farbe bekannt“, betont Strasser. Mit seinen Dreadlocks sei er schon immer aufgefallen, aber dennoch waren ihm eine bürgerliche und etwas konservative Wertehaltung immer ein Anliegen. Nach seinem Auslandszivildienst, den er ein Jahr in Ghana absolvierte, war dennoch seine erste Station die Jugendpolitik. „Ich habe in Ghana gesehen, wie Politik nicht funktionieren soll. Politik muss immer für jeden von uns da sein und das ist auch mein Anspruch.“

Umwelt- und Klimapolitik als Steckenpferde

Als sein Onkel Georg Strasser als Nationalrat kandidierte, durfte ihn der Neffe bei seinem ersten Wahlkampf begleiten. „Da war mir klar, dass mein Weg in die Volkspartei führen wird. Als Obmann der JVP im Bezirk Amstetten und dann auch als Landesgeschäftsführer habe ich viel gesehen und viel gelernt“, erklärt der Haidershofner sein Interesse für die Politik.

Nach seiner Zeit bei der Jungen ÖVP machte Strasser bei der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich Halt. Dort war er ein Jahr in der Pressearbeit und als Pressesprecher tätig. Dann wurde Bundesministerin Elisabeth Köstinger auf den Mostviertler aufmerksam und die letzten viereinhalb Jahre war Strasser als Pressesprecher im Bundesministerium tätig. „In meiner Zeit bei der eNu, aber vor allem im Klimaschutzministerium und dann im Landwirtschaftsministerium, habe ich viel gelernt. Bundespolitik ist ganz anders als Gemeindepolitik. Man kann Probleme auf Gemeindeebene direkt lösen und muss nicht Millionen-, Milliardenbeträge, die schlussendlich als kleiner Betrag bei jedem Einzelnen ankommen, ausschütten.“ Und dasselbe gilt auch bei der Klimapolitik, wo jeder Einzelne mit seinem Handeln mehr erreichen könne als große Millionenbeträge, ist Strasser überzeugt. „Die Gemeinde fit für zukünftige Herausforderungen zu machen, ist mein Ziel. Der Klimawandel ist mit Sicherheit die größte Aufgabe, ob es uns gefällt oder nicht.“

Dass das Vertrauen in die Politik sinkt und Politiker generell keinen guten Ruf in der Gesellschaft haben, liegt Strasser im Magen. „Ich möchte das Problem angehen. Handschlagqualität und ehrliche, konkrete Aussagen sind genau das, was sich die Bevölkerung in dieser Zeit erwartet. Es gibt den Ausspruch vom ‚geraden Michl‘ und genau das möchte ich sein. Politik ist kein Selbstzweck, sondern wir tragen mit jeder Entscheidung dazu bei, die Gemeinschaft zu fördern und damit unsere Gemeinde zu gestalten“, erklärt Strasser seine Vision für die Zusammenarbeit in der Gemeinde.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.