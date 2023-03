Landjugend Strengberg lud zur Vormostkost

Gewonnen hat Karl Wagner (Wastlbauer) vor Karl Reichart, der mit seinen Mösten den zweiten und dritten Platz belegte. Auch die Sprengel Haag, Behamberg, St. Valentin, Haidershofen und Ernsthofen, die allesamt zum Landjugend-Bezirk Haag gehören, veranstalten diese und nächste Woche Vormostkosten. „Die besten Produzenten aus jeder Gemeinde kommen weiter zur Bezirksvormostkost, die am 18. April beim Mostheurigen Hansbauer in Haag stattfindet“, erklärten Eva Heiligenbrunner und Paul Freudenberger, Obfrau und Obmann der LJ Strengberg. Die besten Produzenten der Bezirksvormostkost wiederum dürfen weiter zur Viertelsvormostkost an der LFS Gießhübl. Außerdem werden die 15 Besten der Bezirksvormostkost bei der Bezirksmostkost am 22. April in der Mostviertelhalle Haag ausschenken. Beim Most & Kultur Fest auf der Schallaburg am 18. Mai werden die besten Mostproduzenten der Viertelsvormostkost prämiert.

(v.l.) Erich Bruckschweiger, Georg Dietl und Wolfgang Dietl beim Most verkosten. Foto: Thomas Lettner

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.