Italienischer Frühling im Schloss St. Peter in der Au

Die Feinschmeckerregion Piemont im Nordwesten Italiens ist noch ein echter Geheimtipp und steht für Esskultur und hochwertige Weine. Fruchtbare Böden und gewachsene Tradition haben ganz besondere Freuden für den Gaumen hervorgebracht. Die Menschen haben verstanden, die Natur zu ihrem Freund zu machen und ihre Umwelt nicht zu zerstören. Daher ist der ökologische Landbau hier besonders verbreitet und es werden in kleineren Familienbetrieben qualitativ hochwertige Produkte erzeugt. Diese köstlichen Produkte aus ihrer Heimat auch bei ausgewählten Veranstaltungen in Österreich zu präsentieren, ist der Familie von Michele Bolla eine Ehrensache. „Wir kommen aus dem Gebiet der Langhe um Alba, wo der Barolo und der Trüffel beheimatet sind“, freut er sich auf die gemeinsame Veranstaltung mit dem Kulturreferat St. Peter in der Au, die unter dem Motto „Vino e Tartufo – Wein und Trüffel“ mittlerweile Tradition im Renaissanceschloss hat.

Während tagsüber die Spezialitäten aus dem Piemont – Weine, Grappa, Teigwaren, Olivenöl, Käse, Salami und andere Leckereien – vor allem zum Kosten und Kaufen angeboten werden, wird abends zur „Festa Italiana“ geladen. Dort können die Gäste italienisches Ambiente mit Live-Musik erleben und „la dolce vita“ pur genießen.