Regionale Produkte im Fokus in Haag

Die Vertreterinnen und Vertreter der Kleinregion Mostviertel Ursprung sind stolz auf die vielen qualitativ hochwertigen DirektvermarkterInnen in der Region. In einer Broschüre werden diese Adressen alle zusammengefasst und an die Bevölkerung verteilt. Besonders in Zeiten von Krisen sei ersichtlich, wie wichtig es ist, die Produktion und den Vertrieb von Produkten in der Region zu haben.

Im Rahmen des wöchentlichen Bauernmarktes in Haag wird am 25. März von der Region ein Genussgipfel abgehalten. Die Bezirksbäuerin Silvia Schaumberger referiert über „Direktvermarktung und Nahversorgung“ und Leopold Aichberger stellt seine Kompostieranlage vor und bietet seine Dienstleistungen an. Für Besucherinnen und Besucher gibt es regionale Köstlichkeiten und eine musikalische Umrahmung der Veranstaltung.

