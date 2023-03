Neue Ab Hof-Broschüre in Haag präsentiert

In der Kleinregion Mostviertel Ursprung, die sich aus den Gemeinden Behamberg, Ennsdorf, Ernsthofen, Haag, Haidershofen, St. Pantaleon-Erla, St. Valentin und Strengberg zusammensetzt, ist man stolz auf die vielen qualitativ hochwertigen Direktvermarkterinnen und -vermarkter.

Um die Wertschöpfung in der Region zu stärken und die Verbindung zwischen Landwirten und Verbrauchern zu fördern, gibt es viele Initiativen und Angebote. Ein wichtiger Baustein dabei ist der Ab Hof-Verkauf. Um den Konsumenten einen Überblick über das große Angebot zu bieten, wurde nun beim Genussgipfel im Rahmen des Haager Wochenmarkts am vergangenen Samstag die neue Ab Hof-Broschüre vorgestellt. Diese ist eine Neuauflage des 2020 präsentierten Folders, die in Kooperation von Kleinregion und Stadtmarketing St. Valentin produziert wurde.

Zweite Auflage der Nahversorger-Broschüre

„In der Broschüre werden 91 Betriebe in den acht Gemeinden vorgestellt. Welche Produkte es gibt und wo man sie erwerben kann, ist darin nachzulesen“, stellte Behambergs Bürgermeister Karl Josef Stegh, der Obmann der Kleinregion, das neue Druckwerk vor. Die Bandbreite der angebotenen Produkte ist groß und reicht von Most, Brot, Getreide, Käse, Obst und Gemüse über Fleisch, Wurst, Eier, Öle, Säfte und Nudeln bis hin zu Marmelade, Chutneys, Cider und Schnäpsen.

An diesem Vormittag stand aber nicht nur der Genuss im Mittelpunkt, sondern es wurden bei zwei Vorträgen auch einige Infos vermittelt. So referierte Bezirksbäuerin Silvia Schaumberger über das Thema „Direktvermarktung und Nahversorgung“ und stellte dabei auch die am Haager Wochenmarkt angebotenen Produkte vor. Leopold Aichberger präsentierte seine Kompostieranlage und hatte auch ein Geschenk für alle Besucher im Gepäck, denn jeder durfte sich ein Sackerl mit fünf Kilo Pflanzerde mit nach Hause nehmen. Für die musikalische Umrahmung des Genussgipfels sorgte die Musikschule Fröhlich.

Der Folder ist ab sofort auch auf den Websites der Gemeinden abrufbar.

