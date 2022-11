Filmabend in Ertl: Reise in die Vergangenheit

Werbung

Dass Ertl Feste gebührend zu feiern versteht, wurde im heurigen Jubiläumsjahr schon wiederholt bewiesen, unter anderem mit der Herausgabe eines neuen Heimatbuches. Im Zusammenhang mit der Recherche dafür ist der ehemalige Feuerwehrkommandant und „beste Ertler Materialiensammler“ Ludwig Schönegger auch auf viel altes, privates Filmmaterial gestoßen, das nach der Aufbereitung (Schnitt und Digitalisierung) durch Josef Schenkermayr nun am vergangenen Samstag im Turnsaal der Schule gezeigt wurde.

Eine Feuerwehrübung aus dem Jahr 1965 bildete die am längsten zurückliegende Dokumentation, neben Musik- und Feuerwehrfesten durfte das erste Dorffest zum 70. Gemeindegeburtstag nicht fehlen. Das Highlight schlechthin aber bildeten Filme von Kurt Terstegen aus Köln, der in den 1970er- und 1980er-Jahren die Sommermonate mit Kindergruppen immer in Ertl verbrachte und unter anderem die ihn sehr beeindruckende kurvenreiche Fahrt von St. Peter nach Ertl filmisch festgehalten hat.

Die zwei Ertler Legenden Alois Leitner und Alois Mayrhofer hatten posthum ihre unvergesslichen Auftritte, zum Beispiel beim „Brautstehlen“. „Ein überaus interessanter und bestens besuchter Filmabend“, stimmten die Moderatoren Gerti Rosenfellner, Hannelore Röcklinger und Ferdinand Schenkermayr überein, die die interessanten Filmsequenzen in der Dauer von jeweils drei bis 15 Minuten gekonnt präsentierten. Den Abschluss des Jubiläumsjahres wird der Silvesterball im Gasthaus Wendtner bilden.

