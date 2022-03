Strengberg: Gemeindearchiv im Fokus

Im Rahmen der Dorferneuerung wird in Strengberg das Gemeindearchiv wiederbelebt und die Topothek mit historischem Material befüllt. Eine aus 17 Personen bestehende Arbeitsgruppe unter der Leitung von Vizebürgermeister Lukas Schatzl kümmert sich seit dem Vorjahr um die historischen Schätze des Ortes. „Nur wer die Geschichte kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten“, begründet Schatzl seine Motivation für die Arbeit an diesem Projekt. Ziel ist es, einen Raum zu schaffen, „wo das Gedächtnis des Ortes lagert und nichts mehr verloren geht“, betont Schatzl.

Ein Projekt, dessen Zeitaufwand er aber mehr als unterschätzt hat. „Als ich vor einem Jahr damit angefangen habe, habe ich nicht gewusst, was für eine Lawine ich da loslasse. Da reden wir von ein paar Jahren“, weiß Schatzl, dass mit dem Gemeindearchiv noch viel Arbeit auf ihn und sein Team zukommt. So vergehen mittlerweile kein Wochenende und keine zwei Tage, ohne dass er im Archiv herumwühlt. Eine Arbeit, die viel Zeit braucht, die er aber gerne macht. „Ich lerne viele Leute kennen und die Geschichte gleich dazu“, betont der 26-Jährige.

Unterstützung bekommen die Strengberger künftig auch von Historiker Gerhard Floßmann. „Er wird uns bei der ordnungsgemäßen Archivierung unterstützen“, freut sich Schatzl, dass die alten Dokumente auch für den Historiker von Interesse sind. In manchen Bereichen sei man in Strengberg ja einzigartig, betont Schatzl: „Wir haben zum Beispiel alle Gemeinderatsprotokolle bis ins Jahr 1900 zurück im Original – auch aus dem 1. und 2. Weltkrieg. Das ist eine Seltenheit. Wir hatten entweder einen mutigen Amtsleiter oder man hat vergessen, sie zu vernichten.“

Weiter fortgeschritten als das Gemeindearchiv ist mittlerweile die Topothek, die Mitte/ Ende März online gehen wird. Zuletzt wurden etwa 1.600 Totenbilder eingescannt, damit nun alle Totenbilder seit dem Jahr 1890 digitalisiert sind. Da in Strengberg sehr bald sehr viel fotografiert wurde, ist auch die Summe an anderen Fotos enorm. „Das sind mehrere tausend Fotos“, sagt Schatzl. Wer weitere alte Fotos hat, kann sie gerne aufs Gemeindeamt bringen. Sie werden dann ebenfalls noch in die Topothek eingearbeitet.

