Behamberger Wanderwege attraktiviert

Dabei wurden die bestehenden Routen an einigen Stellen optimiert und neue Zugänge geschaffen. Auch die Bezeichnungen wurden vereinheitlicht und schließlich eine neue Beschilderung angeschafft. Das Team um den Wanderwegbeauftragten, Gemeinderat Konrad Rainer, sowie Beiratsleiter Bernhard Lueger rückte aus, um die neue Beschilderung an den Wegen anzubringen. Unterstützt wurden sie von den Arbeitern des Bauhofs, die zuvor die neuen Masten samt Sockel versetzt hatten. Neben den neuen Schildern verbessern auch neue Markierungen die Orientierung.

Auch Bürgermeister Karl Josef Stegh und Amtsleiter Harald Schwödiauer ließen es sich nicht nehmen und halfen mit Farbe, Pinsel und Gabelschlüssel mit. „Die Gemeinde will damit dem erhöhten Bedarf an der Bewegung in der Natur entgegenkommen und dies auf markierten Wegen attraktivieren. Somit können Wanderfreunde unsere wunderschöne Landschaft genießen und auf sicheren Routen gehen“, erklärt der Ortschef.

Bei den neu beschilderten Behamberger Wanderrouten handelt es sich um die Ortsrunde mit 2,3 Kilometern, den Daxberg-Panoramaweg mit 2,5 Kilometern, den Leitner-Badhof-Weg mit 3,4 Kilometern und den Raminger Weg mit 8,8 Kilometern, die alle vor der Kirche im Ortszentrum starten. Der Fitnessweg mit 2 Kilometern verläuft als flache Spaziertrecke am Wachtberg. Nähere Infos zu den Wegen gibt es auf der Homepage der Gemeinde.