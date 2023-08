Für Gesundheit und Fitness

Die Gesunde Gemeinde Wolfsbach lud am Samstag unter dem Motto „Gesunde Wurzeln“ mit den Schwerpunkten Entschleunigung und Achtsamkeit zum 3. Gesundheitstag in der und rund um die Schule ein. Begonnen hat der Tag für etwa 80 Teilnehmer mit einem Benefizlauf über etwa fünf Kilometer laufend, walkend oder auch mit Rollstuhl zugunsten der Lebenshilfe Haag, der 1.205 Euro übergeben werden konnten. Auch eine Kräuterwanderung oder ein Hula-Hoop-Workshop, Rückenschule, Kinderyoga und Gruppentänze für Jung und Alt fanden sich im Angebot. Nach dem Frühstück für die Läufer wurde jedenfalls ein überaus reichhaltiges Informationsprogramm geboten: Neben „Klimawandel“ oder der „Speisekammer Garten“ wurden auch Ergotherapie oder WhatsApp-Mobbing thematisiert. An die 20 Aussteller – von Caritas über Rotes Kreuz, Zivilschutz, VOR-Verkehrsverbund, Hilfswerk, Lebenshilfe – stellten ihre Betätigungsfelder vor, diverse Anbieter von Produkten für Frauengesundheit oder Nahrungsergänzungsmitteln waren ebenso vertreten wie physiotherapeutische Angebote, zudem gab es Messungen von Blutzucker, Blutdruck, Körperfett und Atemfunktion oder Hör- und Sehtest.

Mit dem Gesundheitspass sollten zumindest einige dieser Stationen durchlaufen werden, etwa 500 Erwachsene haben tatsächlich diese „Gesundheitsstraße“ passiert. Einer der Höhepunkte war auch die FitoFit-Tour mit Bewegungsparcours für Kinder, Paul Sieberer wusste mit seinem ganz auf die richtige Ernährung bezogenen Kindertheater zu begeistern. „Ich bin überwältigt, die Wolfsbacher und auch viele auswärtige Gäste haben dieses (lebens-)wichtige Angebot für sich genutzt. Großer Dank gilt allen an der Organisation Beteiligten!“ Um 16 Uhr fanden die Verlosung für das Ferienprogramm und auch das Gewinnspiel des Gesundheitstages statt.

Paul Sieberer (rechts hinten) und sein Team konnten im Rahmen der "Fito-Fit-Tour" begeistern. Foto: NÖN, Penz

Alois Schmidbauer ließ sich von Gemeindeärztin Brigitte Panholzer und deren Tochter Sarah über die Ernährungspyramide aufklären. Foto: NÖN, Penz

Ein Highlight für Kinder: die Fito-Fit-Tour; am Foto Barbara Riedler und Chrissi Zeitlhofer mit Betreuer Michael Kräftner und einigen Kindern (von links). Foto: NÖN, Penz