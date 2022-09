Vortrag mit ORF-Wetterlady in Ernsthofen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Gesunde Gemeinde Ernsthofen veranstaltet am 30. September, 18.30 Uhr, einen Vortrag mit ORF-Wetterlady Christa Kummer. In ihrem Vortrag in der Turnhalle wird Kummer Antworten auf drei wichtige Fragen präsentieren: Welchen Einfluss haben Wetter und Klima auf unsere Gesundheit? Was bedeutet „Fit4Future“? Wie kann ich das mit meinem körperlichen Wohlbefinden unter einen Hut bringen?

Diese Vorträge unterstützen die Bürgerinnen und Bürger auf dem Weg zu einem gesünderen Lebensstil. „Gesund leben bedeutet auch, sich auf Einflüsse von außen einzustellen und im Einklang mit Natur und Umfeld zu leben. Das Klima und das Wetter sind ständige Begleiter, die unser Wohlbefinden vielfältig beeinflussen“, erklärt Kummer. Mit dem Vortrag „Fit4Future – Gesundheit – Wetter – Klimakrise! Lebensstiländerung die Lösung!“ möchte sie einen Einblick geben, wie Klima, Wetter und Gesundheit zusammenhängen und wie sich jede und jeder Einzelne darauf gut und im Sinne des eigenen Wohlbefindens einstellen kann. Christa Kummer präsentiert praktische Tipps und zeigt auf, wie die Lebensstiländerung in vielen Bereichen gelingen kann.

Eine Anmeldung am Gemeindeamt ( 07435/8450-14) ist unbedingt erforderlich.

