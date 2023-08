Gesundheitstag mit Blutspendeaktion

Die Gesunde Gemeinde Wolfsbach lädt am 26. August, 9 bis 16 Uhr, unter dem Motto „Gesunde Wurzeln“ mit den Schwerpunkten Entschleunigung und Achtsamkeit zum 3. Gesundheitstag in die Schule ein. Es wird die Möglichkeit geboten, sich rund um das Thema Gesundheit und gesunde Lebensweise zu informieren, verschiedene Angebote zur Förderung der eigenen Gesundheit kennenzulernen und sich in persönlichen Beratungsgesprächen Tipps zu holen. Es sollen konkrete Vorschläge zur Gesundheitsförderung gegeben werden, die sich problemfrei in den Alltag integrieren lassen. Es geht um Information, aber auch aktive Teilnahme! „Gesundheitsförderung soll praxisorientiert vermittelt werden! Wer die Bedürfnisse und Signale des Körpers rechtzeitig erkennt, erspart sich wohl langwierige Arztbesuche oder diverse Einschränkungen im täglichen Leben“, ist die Leiterin der „Gesunden Gemeinde Wolfsbach“, Vizebürgermeisterin Anneliese Mayer, überzeugt. Das Angebot dieses Tages beginnt unter dem Motto „Fit in den Tag“ um 8 Uhr mit Laufen, Walken oder Smoven, neben diversen Informationsständen von Caritas, Hilfswerk, Lebenshilfe, Zivilschutz und anderen Ausstellern mehr werden in diskretem Rahmen anschließend Beratungen und Messungen durchgeführt. Zudem gibt es Fitnessstationen, Workshops und Schnupperkurse von der Kräuterwanderung über Rückenschule bis hin zum Kinderyoga. Interessante Vorträge ergänzen das Programm: Thematisiert werden Klimawandel oder die Speisekammer „Garten“ genauso wie Safer Internet oder Ergotherapie.

Vizebürgermeisterin Anneliese Mayer (links) ist für den 3. Gesundheitstag hauptverantwortlich, mit dabei wird auch die Gemeindeärztin Brigitte Panholzer sein (3. von links). Foto: NÖN, Penz

Blutspenden und spezielle Angebote

Auch die Blutspendeaktion gilt es besonders hervorzuheben; das Rote Kreuz präsentiert auch einen Krankenwagen. Die „Fito Fit-Tour“ für Kinder mit Bewegungsparcours, Buttonmaschine und Hüpfburg sowie anderen Angeboten mehr läuft von 10 bis 15 Uhr, um 13 Uhr wird Paul Sieberer sein Kindertheater (ab 3 Jahren) darbieten. Die Gemeindeärztin Brigitte Panholzer spricht am Vormittag über gesunde Ernährung, der ÖAMTC führt Alkohol- und Drogenbrille vor. Natürlich ist auch für ein Frühstücksbüffet, für Verköstigung mit Wraps und Paninis, Milchshakes oder Bio-Eis gesorgt. Im Rahmen des Gesundheitstages kann zudem der Um- und Zubau der Volks- und Mittelschule besichtigt werden. Um 16 Uhr findet die Verlosung für das Gewinn- und heurige Ferienspiel statt.