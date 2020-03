Seit Montag letzter Woche ist Haidershofen um eine Apotheke reicher. Damit wurde ein ganz neuer Nahversorger für die Haidershofner und die umliegenden Bewohner geschaffen.. „Es gibt vonseiten der Bevölkerung auch schon sehr gute Rückmeldungen. Die Apotheke wird gut angenommen. Wie sehr sich die Damen bemühen, wird dabei besonders betont“, weiß Bürgermeister Manfred Schimpl.

Die Behambergerin Cornelia Pohn erfüllt sich mit dieser Apotheke in Haidershofen einen Lebenstraum. „Ich habe 26 Jahre in einem Angestelltenverhältnis in einer Apotheke gearbeitet. Jetzt sind meine Kinder groß, jetzt wollte ich mich selbstständig machen“, erzählt die 51-jährige Apothekerin, die vier Mitarbeiterinnen beschäftigt – zwei aus Behamberg und zwei aus Oberösterreich.

In Eigenregie errichtete sie ihre Apotheke vorerst in einem Container-Provisorium in der Zellhofersiedlung 56 in Haidershofen. Spätestens im Frühjahr 2020 soll dann das neue Gesundheitszentrum neben der Raiffeisenbank in Haidershofen bezugsfertig sein und die Apotheke von Cornelia Pohn wird sich dort dauerhaft niederlassen.

Diese Woche finden übrigens die finalen Gespräche zum Gesundheitszentrum statt. Dann soll der Bau starten.

Errichtet wird das Gebäude von der Raiffeisenbank. Darin sind neben Wohnungen und der Apotheke auch eine Praxis für einen Allgemeinmediziner sowie für Therapeutinnen vorgesehen. Von letztgenannten gibt es schon Zusagen, für die seit 1.1.2020 freien Arztstelle laufen laut Bürgermeister Schimpl zwar bereits Gespräche, die Suche ist aber nach wie vor aufrecht.

Die Gemeinde Haidershofen macht sich auch mit finanzieller Unterstützung stark, einen neuen Hausarzt für die Haidershofner zu gewinnen. „Neben dem ganz neuen Haus bieten wir als Gemeinde auch noch 100.000 Euro für die Einrichtung der Arztpraxis an“, wirbt Bürgermeister Manfred Schimpl um Bewerber für die neue, kurz vor Baustart stehende Arztpraxis und hebt die Vorteile des Gesunheitszentrums hervor: „Es ist dann natürlich optimal für alle Patienten, wenn sie in einem barrierefreien Gebäude neben dem Hausarzt auch noch eine vollwertige Apotheke zur Verfügung stehen haben.“