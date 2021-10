Am Freitag steht Dr. Simone Bis ihren Patienten in ihrer Praxis im Gesundheitszentrum neben der Raiffeisenkasse erstmals zur Verfügung. „Wir freuen uns schon. Die Einrichtung ist bis auf ein paar Kleinigkeiten abgeschlossen“, blickt Bis dem Start entgegen.

In den vergangenen Monaten seien viele Vorbereitungsarbeiten notwendig gewesen. Nun sind die Räumlichkeiten wie das Wartezimmer, der Empfangsbereich sowie der Praxisraum und ein Behandlungszimmer fertig. „Wir sind gerüstet, alle Wünsche, die ich für die Praxis hatte, sind erfüllt“, berichtet sie. Patienten können sie bereits am Freitag ohne Voranmeldung aufsuchen. Neben ihrer Ordination wird ein Physikalischer Bereich für Massagen, Stromtherapie und vieles mehr entstehen. Hier wird Bis‘ Ehemann Rafael Bis seinen Dienst aufnehmen.

Übrigens: Das Ehepaar, derzeit noch im östlichen Niederösterreich wohnhaft, ist nach dem Kauf eines Hauses kurz vor dem Umzug nach Behamberg. Bis Mitte Oktober will man einziehen. „Wir waren auch schon viel im Land unterwegs und haben bereits viele Menschen kennengelernt. „Wir wollten immer gerne am Land leben und wir sind gerne in Kontakt mit den Menschen. In Haidershofen stimmt die Chemie und die Menschen sind – so zumindest unsere Erfahrung – vom Charakter her auch freundlicher und gemütlicher“, erklärt Bis, die der Gemeinde und der Raika Dank für die gute Zusammenarbeit bei der Umsetzung der Praxis ausspricht.