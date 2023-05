Neue Radabstellanlage in Ennsdorf

Bereits zum zweiten Mal hat man in Ennsdorf eine Radabstellanlage für die Gemeinde gewonnen. Die Verlosung fand im Rahmen des OÖ SternRADLns 2022 der Radlobby Oberösterreich im September statt. Verbunden damit war auch eine Erhebung der Rad-abstellanlagen in der Gemeinde. Nun wurde die Anlage an die Gemeinde und an den Umweltausschuss weitergegeben. Die erste gewonnene Anlage steht beim betreubaren Wohnen, die neue Anlage wurde vor dem Askö-Container aufgestellt. „Wir haben damit den Radfahrern einen Autoparkplatz zur Verfügung gestellt“, erklärt Bürgermeister Daniel Lachmayr.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.