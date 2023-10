Mädchen blickten hinter die Kulissen der St. Valentiner Politik

Bereits zum zweiten Mal beteiligte sich Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr aus Sankt Valentin am Projekt „Girls in Politics“. Ziel dieses vom Gemeindebund österreichweit initiierten Projektes ist es, vor allem Mädchen einen Einblick in den Alltag und die Aufgaben einer Frau im Bürgermeisteramt zu geben und das Interesse an Politik zu wecken. Aus diesem Grund wurden die Mädchen ins Rathaus eingeladen und erhielten einen Einblick in die Tätigkeiten einer Bürgermeisterin.

Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr berichtete über die Aufgaben in der Gemeindearbeit. Es folgte ein Rundgang mit Einblicken in die Abteilungen der Gemeinde und das Büro der Bürgermeisterin. Anschließend wurden offene Fragen der interessierten Mädchen der 4. Klassen Neue Mittelschule und des Polytechnischen Lehrgangs beantwortet und mögliche Lösungsansätze, zum Beispiel zu Themen wie Partizipation, diskutiert.

Der gemeinsame Vormittag kam bei den jungen Mädchen sehr gut an und auch Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr freute sich über den Besuch und den Input der Schülerinnen. Derzeit gibt es übrigens nur rund zehn Prozent Frauen im Bürgermeisteramt.