Goldener Igel für die Stadt Haag

Die Arbeit und die Hingabe der Mitarbeiterinnen in diesem Aufgabenbereich wurde nun mit der höchsten Auszeichnung von „Natur im Garten“, dem „Goldenen Igel“, zertifiziert. Dabei sind der Verzicht auf chemisch-synthetischen Dünger und Pestizide sowie Torf besonders ausschlaggebend.

Eine Herausforderung, welcher sich die Mitarbeiterinnen der Stadtgemeinde Haag annehmen. „Wenn man bei uns in dieser Jahreszeit durch die Gemeinde geht, blüht es an vielen Ecken und Enden. Es erheitert das Gemüt und bringt viele Glücksmomente mit sich. Danke an unsere Mitarbeiter im Bauhof, die mit ihrer Arbeit für freudige Momente sorgen“, meint Haas Bürgermeister Lukas Michlmayr.