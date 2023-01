Musik auf sehr hohem Niveau in Wolfsbach

Werbung

Es ist nach wie vor ein erhebendes Gefühl, in der Pfarrkirche von Wolfsbach einem Festtagsgottesdienst beiwohnen zu dürfen. Garantierten in früheren Jahren Josef Sturm senior und junior sowie Walter Dorfer qualitätsvolle musikalische Messgestaltungen, so trägt nun Karl Aichberger die Verantwortung eines Regens Chori und setzt diese Tradition eindrucksvoll fort.

Zum Fest der Heiligen Drei Könige kommt am 6. Jänner, 10 Uhr, die Pastoralmesse vom böhmischen Komponisten Jakub Jan Ryba mit konzertierendem Fagott – gespielt von Sarah Ettlinger – zur Aufführung, zudem werden unter anderem „Omnes de Saba venient“ – interpretiert von der Sopranistin Edith Kaltenböck –, das „Tui sunt coeli“ von Josef Gruber oder auch das „Transeamus usque Betlehem“ von Josef Schnabel und „Tochter Zion, freue dich“ von Händel erklingen. Immer wieder verstärkt auch der gebürtige Wolfsbacher Michael Wagner, der im Musiktheater Linz unter Vertrag steht, mit seinen Bass-Soli den großartigen Chor.

„Mein Ziel ist es, dass die Tradition der niveauvollen Musikdarbietungen bei den Gottesdiensten mit klassischen Messen zu den kirchlichen Hochfesten erhalten bleibt.“

Seit September steht der bislang als Geiger über die Ortsgrenzen von Wolfsbach hinaus bekannte Karl Aichberger dem Klangkörper vor, der sein Studium im Konzertfach und der Instrumentalpädagogik (IGP) in Graz erfolgreich absolviert hat und nun an den Musikschulen „Mostviertel“ und „Oberes Mostviertel“ Violine unterrichtet. Chorerfahrung und Grundkenntnisse im Dirigieren bringt er schon vom Musikgymnasium in Linz und natürlich vom Studium in Graz mit, trotz allem sieht er seine neue Tätigkeit als große Herausforderung: „Ich wurde gefragt, diesen sehr guten Laienchor zu leiten, und hab zugesagt, wenngleich es nicht ganz einfach ist, nun auf der gegenüberliegenden Seite des Klangkörpers zu stehen“, lautet ein erster Erfahrungsbericht nach dem großartigen Hochamt zu Weihnachten.

Vom Geiger zum Dirigenten: der neue Chorleiter Karl Aichberger bei seinem ersten „Auftritt“. Foto: Foto Penz

Trotz allem weiß er natürlich den guten Kontakt zum Chor von seinem mehrjährigen Musizieren im Kirchenchor-Orchester zu nutzen. „Mein Ziel ist es, dass die Tradition der niveauvollen Musikdarbietungen bei den Gottesdiensten mit klassischen Messen zu den kirchlichen Hochfesten erhalten bleibt.“ Die nächste Gelegenheit bietet dafür schon das Hochamt am 6. Jänner, für Ostern ist eine Mozart-Messe geplant.

