Schüler aus Langenhart verwandeln Bushaltestelle in ein Kunstwerk

Ein kleines Team der Brückenschule unter der Projektleitung von Lehrer Markus Lugmair begann damals mit den ersten Planungen, doch dann kam Corona dazwischen. Nun war es endlich soweit: Nach einem Monat mit intensiven Vorbereitungen, in der Lugmair mit seiner Brücke b-Klasse das Projekt gemeinsam plante, am iPad Skizzen erstellte und die benötigten Materialien gemeinsam mit seinen Schülern einkaufte, konnte es nun endlich beginnen. Als Kooperationspartner holte man sich die Schülerinnen und Schüler der 4a der Volksschule Langenhart mit an Bord, die tatkräftig mithalfen, dieses Projekt zu verwirklichen.

Stelle mit Unterschriften aller Beteiligten

Der künstlerische Entwurf sah vor, eine alte Ziegelmauer mit Löchern auf die Betonwand zu sprayen und zu malen und die Freiflächen in der Mauer mit Schülerbildern zu gestalten. Die Kinder der Brücke b und der 4a sollten sich Bilder zu den Themen „Lernen, Spiel und Freundschaft“ ausdenken. Von den unzähligen tollen Vorschlägen wurden drei Bilder ausgewählt, die es dann in Großformat auf die Wand schafften. „In drei Vormittagen und mit der eifrigen Hilfe von 27 Kindern schafften wir es, die rund 40 Quadratmeter große Fläche in ein riesiges Kunstwerk zu verwandeln. Und wer sich die Bilder genau ansieht, findet auch eine Stelle auf der Mauer, wo sich alle, die an diesem Projekt beteiligt waren, unterschrieben haben“, verriet Lugmair.