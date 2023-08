Fest für Ehejubilare

Alljährlich lädt die Pfarre Wolfsbach im August ihre Jubelpaare – diesmal von silberner bis steinerne Hochzeit – zu einem festlichen Dankgottesdienst mit abschließendem Segen und Agape ein. Pfarrer Abt Petrus Pilsinger bezeichnete in Anlehnung an das Sonntagsevangelium die Liebe als besonderes Geschenk, wobei diese Liebe zueinander über die eigenen vier Wände hinausreichen möge und auch Mitverantwortung für Kirche und Welt bedeute, hat doch auch das öffentliche Engagement großen Einfluss auf eine gelingende Ehe. Die Jubilare waren: 67,5 Jahre (Steinerne Hochzeit): Amalia und Josef Holl; 65 Jahre (Eiserne Hochzeit): Anna und Josef Sturm; 60 Jahre (Diamantene Hochzeit): Cäcilia und Adolf Pillwatsch, Theresia und Leopold Drescher; 50 Jahre (Goldene Hochzeit): Zäzilia und Karl Hanser, Maria und Franz Wutzel; 40 Jahre (Rubinhochzeit): Waltraud und Johann Wagner, Heide Maria und Herbert Fürst, Gabriele und Johann Witzlinger, Elfriede und Friedrich Bruckschwaiger; 30 Jahre (Perlenhochzeit): Erna und Ludwig Schadauer, Ilona und Josef Kogler, Anita und Johann Kalkgruber, Monika und Franz Krennmayr; 25 Jahre (Silberne Hochzeit): Gabriele und Wolfgang Stöffelbauer, Mariette und David Ratzberger, Elisabeth und Josef Unterberger. Allen Jubilaren wurde eine Erinnerungskerze überreicht, mit der Agape am Marktplatz fand die Feierlichkeit ihr Ende.