Wolfsbacherin Maria Aichberger verrät ihr Rezept für ein langes Leben

Nach Maria Wieser (102 Jahre) und Medizinalrat Alfred Moser (101 Jahre) ist Maria Aichberger die Dritte im Bunde der Über-100-Jährigen in der Gemeinde Wolfsbach. Geboren wurde sie in Behamberg, ihre Mutter ist 27-jährig verstorben, ehe Maria dann mit ihrem Vater, der eine Wolfsbacherin geheiratet hat, das Schörghuber-Häusl nahe Kirping – hart an der Grenze zu Haag gelegen – bezog. Dort ist Maria in einem Haus mit kleiner Viehwirtschaft herangewachsen; der Weg zur Schule war weit (fünf Kilometer) und sie musste ihn in einfachen Holzschuhen mit Lederoberbezug zurückzulegen. Von Mitschülern aus dem Bauernstand bekam sie mitunter Brot geschenkt.

Honigbrot ohne Butter

Die bescheidenen Verhältnisse der Selbstversorgerfamilie zeigten sich auch darin, dass sie die Butter in ein nahegelegenes Gasthaus verkauften und ihr Honigbrot – der Vater hielt auch Bienen – ohne diesen den Geschmack verfeinernden Aufstrich aßen. Zusätzliches Geld verdiente ihr Vater auch mit Arbeiten bei den umliegenden Bauern.

Ihren Gatten Franz hat sie bei Diensten im Gasthaus Tempelmaier kennengelernt, der dort Rossknecht war. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie von 1957 bis 1960 mit viel Fleiß unter Verwendung von Ziegeln eines abgerissenen Nebengebäudes des Alten Pfarrhofs ihr Haus gebaut. „Wir haben jeden Ziegelstein abgeputzt und in kleinen Leiterwägen zu unserem 200 Meter entfernten Bauplatz gebracht; das gesamte Haus mit Ausnahme der Giebel haben wir so aufgebaut“, erzählt die rüstige Jubilarin. Maria Aichberger war auch ihren Enkelkindern stets eine liebevolle „Mama“, betrieb neben ihrer Tätigkeit als Schulwartgehilfin in aller Bescheidenheit eine Kleinstlandwirtschaft. Besonders viel Freude hatte sie an der Arbeit in ihrem Gemüsegarten.

Rezept für langes Leben

Und wie wird man nun 101 Jahre alt? Aichberger nennt als Rezept Gelassenheit: „Alles so nehmen, wie es kommt!“ Ihr Tagesablauf ist heute noch geregelt: penible Körperpflege, Zeitungslektüre (NÖN und kirche bunt), eine Siesta zwischendurch, ab 16 Uhr täglich Kartenspiel (Jolly) mit ihrer Tochter Hermi, TV-Nachrichten und der abendliche Spielfilm gehören fix dazu, ehe sie um 21.45 Uhr zu Bett geht. „Ein bisschen eitel ist sie schon auch noch, die Frisur sollte passen, die Gesichtscreme darf nicht fehlen“, teilt Tochter Hermi Schörghuber mit. „Auch beim Speiseplan mischt sie mitunter noch mit, am liebsten täte sie uns beim Guglhupf noch ein bisschen helfen“, verrät Hermi. So lebt die beliebte und von allen Nachbarn sehr geschätzte sympathische 101-Jährige in voller Zufriedenheit.

Abt Petrus Pilsinger, Bürgermeister Josef Unterberger sowie Daniel Mörtinger statteten ihr anlässlich ihres Festtags einen Besuch ab und beschenkten sie mit einer Ehrengabe des Landes NÖ, einer kleinen Ikone, Blumen sowie einem Fitness-Korb mit regionalen gesunden Lebensmitteln.