Das Green Care-Projekt „Gartenfee und Waldkobold“ auf dem Hardeggerhof erhielt die Green Care-Plakette verliehen. Auf dem Bauernhof wurde ein Betreuungsangebot für 32 Kinder der Gemeinden Behamberg und Haidershofen geschaffen.

Bäuerliches und Pädagogisches verbinden

„Unser großer Wunsch war es, das bäuerliche und das pädagogische Element zu vereinen. So entstand in Kooperation mit den Gemeinden unsere Kinderbetreuungsstätte“, erklärt Doris Hardegger, Bäuerin, diplomierte Kindergartenpädagogin, Volksschullehrerin und Kräuterpädagogin. Der Bedarf an Betreuungsplätzen sei groß, und so wurde die Chance genutzt, ein interkommunales Projekt zu realisieren. „Solche Betreuungsangebote fördern auch die Lebensqualität in den Gemeinden“, weiß Landtagsabgeordneter Anton Kasser.

Pfaffeneder: Natur und Tier sind wichtige Erfahrungen für Kinder

Bezirksbauernkammer-Obmann-Stellvertreter Anton Pfaffeneder verwies auf die wichtigen Erfahrungen, die Kinder in der Natur und mit Tieren machen können. Für die Bauern bieten solche Projekte zudem die Chance, Arbeitsplätze zu erhalten oder zu schaffen. Das unterstrich auch Nicole Prop (Green Care Österreich): „Green Care-Projekte stellen besondere Formen der Daseinsvorsorge in ländlichen Gebieten bereit und sind auch ein Beitrag zur Dableibensvorsorge für die Gemeinden, die für ihre Bürger an Attraktivität gewinnen.“

Während der ganzjährigen Tagesbetreuung können die kleinen Besucher auf dem Hof nach Herzenslust spielen, basteln und forschen, Brot backen und das selbst angebaute Gemüse in einem „Miniatur-Hofladen“ verkaufen.

Das sind nur einige der Programmpunkte von „Gartenfee und Waldkobold“. „Green Care stellt für unsere Betriebe einen sehr interessanten Betriebszweig ergänzend zur klassischen Urproduktion dar und so wie am Hardeggerhof profitieren davon nicht nur die Kinder, sondern auch die regionale Wirtschaft. Ich freue mich daher ganz besonders über die Green Care-Zertifizierung für diesen Betrieb“, sagte Andrea Wagner, Vizepräsidentin Landwirtschaftskammer Niederösterreich.