Sicherheitszentrum in Haag: Bauarbeiten schneller als geplant

Mit viel Prominenz aus Politik, Feuerwehr und Rotem Kreuz fand Mitte Oktober des Vorjahres der Spatenstich für das Sicherheitszentrum statt. Aufgrund des schönen Wetters wurde der für November geplante Baustart damals um drei Wochen vorverlegt. Und die Bauarbeiten schreiten seither zügig voran. „Wir haben wöchentlich Sitzungen mit Baubesprechungen und wir sind einige Wochen vor dem Zeitplan“, informiert Bürgermeister Lukas Michlmayr. Der kurzzeitige Wintereinbruch störe die Arbeiten nicht, betont er.

Um den Untergrund zu stabilisieren, mussten noch im Vorjahr insgesamt 174 Piloten im Fundament eingeschlagen werden, zur Badgasse hin wurde eine Stützmauer errichtet. Heuer wird seit 9. Jänner wieder fleißig an der Baustelle gearbeitet – trotz schlechten Wetters auch in den letzten Tagen, in denen bereits die ersten Meter der Hallenwände errichtet wurden. „Die Fertigstellung ist für Herbst 2024 geplant. Gottseidank konnten auch die Förderungen gesichert werden“, erklärt Bürgermeister Michlmayr.

Insgesamt schlägt sich das gemeinsame Sicherheitszentrum von Feuerwehr und Rotem Kreuz mit Bruttokosten von rund 8,33 Millionen Euro zu Buche. Der Anteil der Gemeinde beläuft sich dabei auf 65 Prozent.

