Großeinsatz Brand auf dem Dach einer Halle im BMW-Werk in Steyr

Auf einer in Bau befindlichen Halle für die Fertigung von Elektro-Motoren brach am Samstagabend ein Brand aus. Foto: Doku_NÖ

D iese Nachricht hat sicher auch viele niederösterreichische Beschäftigte des BMW-Werks in Steyr geschockt. Am Samstagabend gegen 17 Uhr wurde wegen starker Rauchentwicklung am Firmengelände Alarm geschlagen. Das rasche Eingreifen der Betriebsfeuerwehr und der Feuerwehr der Stadt Steyr verhinderte größeren Schaden.

Die schwarzen Rauchwolken waren kilometerweit zu sehen. Foto: Doku_NÖ Am Dach einer in Bau befindlichen Fertigungshalle für Elektro Motoren dürften Baustoffe, die zur Gebäudeabdichtung dienen, in Brand geraten sein. Die dunklen Rauchwolken waren kilometerweit zu sehen. Die Betriebsfeuerwehr und die Feuerwehr der Stadt Steyr waren rasch zur Stelle. Beteiligt am Einsatz war auch die Linzer Berufsfeuerwehr mit Spezialgerät. Gemeinsam gelang es den Florianis, das Feuer rasch unter Kontrolle zu bekommen. Nach einer Stunde wurde Entwarnung gegeben. Experten ermitteln nun die genaue Brandursache. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.