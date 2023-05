Schnuppertag im neuen Musikschulgebäude war ein voller Erfolg

Die Musikschule Oberes Mostviertel mit Standorten in Haag, St. Valentin, Ennsdorf und St. Pantaleon-Erla kann auf ereignisreiche Tage zurückblicken. Nach der Uraufführung der Krimikomödie „Eine total verrückte Familie“ stürmten Musikfans den Schnuppertag im neuen Musikschulgebäude in St. Valentin. Zahlreiche Interessierte kamen, um Instrumente, Tanz- und Kunstfächer selbst auszuprobieren. Neben beliebten Klassikern wie Klavier, Violine, Gitarre oder Schlagzeug nutzten viele die Chance, auch nicht ganz so bekannte Musikinstrumente wie Fagott, Hackbrett, Kontrabass, Oboe, Akkordeon, Cembalo, Orgel oder Steirische Harmonika kennenzulernen.

Zahlreiche Kinder und Erwachsene nutzten beim Schnuppertag der Musikschule Oberes Mostviertel die Chance, Instrumente selbst auszuprobieren. Foto: Musikschule Oberes Mostviertl

Die kostenlosen Workshops kamen ebenfalls sehr gut an. Die Arbeitsplätze bei Malerei & Zeichnung sowie Bildhauerei waren den gesamten Vormittag durchgehend von Kids besetzt. Tanzlehrerin Nicola Howes-Kopeinig ermöglichte mit zwei Kursen einen spannenden Einblick in den Ballettunterricht. In neue Rollen schlüpften interessierte Kinder und Jugendliche bei den beiden ebenso energiegeladenen wie lustigen Schauspiel-Schnupperstunden von Schauspiellehrer Andreas Weiss. Gesangslehrerin Sabine Rechberger gab bei zwei Workshops einen Einblick in das neue Fach „Singschule“, das die Musikschule ab dem Schuljahr 2023/24 in St. Valentin anbietet.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.