Beste Stimmung beim Wachtberger Feuerwehr-Sommerausklang

Bereits am Samstag gab es bäuerliche Stärkungen. Für die kleineren Festbesucher gab es einen Kinderspielplatz, eine Hüpfburg und weitere Highlights.

Beginn war am Samstag um 16 Uhr. Die „Wirtshausmusi” vom MV Wachtberg und die Band „Des kau da Wuascht sei“ sorgte am Samstag für die musikalische Abendunterhaltung.

Am Sonntag wurde um 9.30 Uhr mit Pfarrmoderator P. Georg, gemeinsam mit Diakon Franz Wimmer, die heilige Messe gefeiert. Diese wurde vom Feuerwehrdamenchor unter der Leitung von Helene Schlögelhofer mitgestaltet.

Kommandant Alex Madler bedankte sich beim Feuerwehrdamenchor und bei allen Verantwortlichen bei diesem Fest, allen Mitarbeitern, bei der Gemeinde Behamberg und allen Grundbesitzern, die von diesem Fest betroffen sind.

Reinerlös ging an die Jugend

Bürgermeister Karl Stegh wies in seinen Grußworten auf die Wichtigkeit der Feuerwehren hin. Er bedankte sich für den Idealismus dieser Menschen, die zum Wohle der Gemeinde einen großen Beitrag leisten. Der Frühschoppen am Sonntag wurde von der 9er Partie vom MV Wachtberg gestaltet. In den Bars verbrachten noch viele Besucher ein paar gemütliche Stunden, teilweise sogar bis in den Abend hinein. An beiden Tagen gab es kulinarische Köstlichkeiten mit selbst gebackenen Mehlspeisen. Der Reinerlös von dieser Veranstaltung wird für die Feuerwehrjugend, für die Anschaffung von Einsatzbekleidung und Geräten verwendet.

Im Zuge des Sommerausklangs gab es am Samstag von der Firma Cresu Brandschutztechnik wieder eine Feuerlöscherüberprüfung. Da die Feuerlöscher alle zwei Jahre auf die Funktionstüchtigkeit überprüft werden müssen, gab es einen großen Andrang bei dieser Aktion.