Sicherheitszentrum Haag nimmt Form an

Wie das gemeinsame Sicherheitszentrum für Feuerwehr und Rotes Kreuz aussehen soll, hätte der Bevölkerung eigentlich in einer Veranstaltung am 11. November präsentiert werden sollen. Diese Präsentation fiel jedoch den Corona-Maßnahmen zum Opfer und wurde auf das Frühjahr 2022 verschoben. Dem Gemeinderat präsentierte Feuerwehrkommandant Andreas Zöchlinger die Pläne jedoch schon vorab in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag.

In einem Visualisierungsvideo wurden die Dimensionen des Großprojekts so richtig augenscheinlich und auch die Grundrisse untermauerten diesen Eindruck. Schließlich umfasst das Projekt insgesamt 224 Räume. Für viele davon gibt es konkrete Vorgaben seitens der Organisationen. „Bei der Fahrzeughalle zum Beispiel gibt es eine Verordnung, wie groß und wie breit ein Stellplatz oder das Tor sein muss. Es ist klar deklariert, wie das ausschauen muss“, erklärte Zöchlinger. Auch die Größe des Aufenthaltsraums sei durch die Anzahl der Mitglieder vorgegeben.

Möglichst viele Synergien werden genützt

Bürgermeister Lukas Michlmayr betonte, dass möglichst viele Synergien zwischen den beiden Blaulichtorganisationen genützt werden. So werden etwa die Waschbox, das Katastrophenlager oder auch die Parkplätze gemeinsam genutzt. Die Schulungsräume werden zusätzlich noch von der Schule für Sozialbetreuungsberufe (SOB) genutzt, die im Neubau ebenfalls eine neue Heimat bekommen wird.

Eine Kostenschätzung für das Gesamtprojekt beläuft sich auf 6,7 Millionen Euro. Je ein Drittel der Kosten übernehmen das Land, das Rote Kreuz und die Gemeinde. Die Feuerwehr wird ihren Beitrag durch die Veräußerung des derzeitigen Objekts, eine Bausteinaktion und Mithilfe beim Bau leisten.

Das 5.234 Quadratmeter große Grundstück unterhalb des Seniorenzentrums, auf dem das Sicherheitszentrum gebaut wird, wurde bereits 2018 angekauft. Der Baubeginn ist für 2022 geplant, die Fertigstellung für 2024.