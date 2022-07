Spatenstich für den Schulzubau in St. Valentin

Werbung

Für die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Werkstraße begannen die Sommerferien heuer mit Verfrühung, denn bereits in der letzten Schulwoche wurde mit den Bauarbeiten für den Zu- und Umbau gestartet. Am vergangenen Mittwoch fand dann der offizielle Spatenstich statt.

Gemeinderätin Susanna Ströcker, Stadtrat Andreas Pum, Vizebürgermeister Ferdinand Bogenreiter, Landtagsabgeordneter Anton Kasser, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, Stadträtin Andrea Prohaska, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr, Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl, Direktorin Barbara Aschauer, Architekt Wolfgang Mittermayr sowie die Baumeister Hermann Mick und Markus Wirlinger (von links) nahmen den Spatenstich für den Zubau der Volksschule Werkstraße vor. Foto: Vogl

„Heute ist es endlich so weit“, freute sich die für Bildung und Schulen zuständige Stadträtin Andrea Prohaska über den Baustart. Pläne für eine Erweiterung der 1972 eröffneten Schule gibt es nämlich schon lange. So wurden im Zuge einer Begehung mit Vertretern des Landes bereits im November 2017 Fehlbestände von rund 270 Quadratmetern ermittelt. Aufgrund eines Wasserschadens wurde im Frühjahr 2018 festgestellt, dass mittelfristig zudem auch eine Generaldachsanierung erforderlich ist. „Wegen der durch Covid-19 entstandenen Mindereinnahmen wurde dieses Bauprojekt noch um ein Jahr verschoben“, erklärte Prohaska. Im Jänner 2021 erfolgte dann aber der Startschuss für die Detailplanungen.

Fertigstellung für Mitte 2023 geplant

Das Projekt beinhaltet die Generaldachsanierung des Bestandsobjektes sowie den Um- und Zubau, der eine zusätzliche Nutzfläche von 842 Quadratmetern bringen wird. Es werden fünf zusätzliche Klassenräume und sechs zusätzliche Gruppenräume entstehen. Außerdem wird ein überdachter und barrierefreier Schuleingang im Hofbereich errichtet, wodurch ein wettergeschützter, barrierefreier Weg vom Lift in den Turnsaal ermöglicht wird. Über die gesamte Länge des Schulgebäudes wird auch eine Innenhof-Terrasse angelegt, die von den Schülerinnen und Schülern genutzt werden kann. „Der Um- und Zubau wird voraussichtlich bis Mitte 2023 dauern. Die geschätzten Projektkosten betragen rund 3,96 Millionen Euro und werden mit 993.101 Euro vom NÖ Schul- und Kindergartenfonds für einen Zinszuschuss gefördert“, präsentierte Prohaska bei der Spatenstichfeier die Eckdaten des Großprojekts.

„Ein guter Tag, weil es um Bildung geht“

Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr erinnerte sich an ihre eigene Schulzeit: „Ich bin ja selbst sechs Jahre in diese Volksschule gegangen. Nicht, weil ich so oft sitzengeblieben bin, aber weil ich auch zwei Hauptschuljahre da verbracht habe, weil die Hauptschule erst später gebaut wurde.“ Sie wünschte dem Projekt alles Gute und eine unfallfreie Baustelle und freue sich, „wenn wir im September 2023 50 Jahre und ein Jahr und die Eröffnung der neuen Schule feiern“.

Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl sprach von einem „guten Tag, weil es um Bildung geht. Und Bildung heißt immer Zukunft“. Einen speziellen Dank richtete er an Stadträtin Andrea Prohaska. „Das Wichtigste bei einem Bau ist die Planung und Vorbereitung. Das bedarf sehr viel Arbeit, die manchmal zu wenig bedankt ist“, betonte Schnabl.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister vergaß nicht auf lobende Worte für die Pädagogen, die in den letzten beiden Jahren durch Corona ganz besonders gefordert waren. „Wenn Sie nicht da gewesen wären, wären wir ganz schön aufgeschmissen gewesen“, gab sie ehrlich zu. Sie betonte, dass das Land viel Geld für Bildung in die Hand nehme, weil hier alle Projekte wichtig seien. So auch das Großprojekt in St. Valentin. „Ich hoffe, wieder dabei zu sein, wenn das Projekt fertig ist. Ich bin überzeugt, dass es schön wird.“

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.