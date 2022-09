Stadt Haag: Sicherheitszentrum ist nun auf Schiene

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Bereits vor zehn Jahren fanden unter Bürgermeister Josef Sturm erste Gespräche über die Errichtung eines Blaulichtzentrums für Feuerwehr und Rotes Kreuz statt. Nach der Suche nach passenden Flächen folgte 2018 der Grundstücksankauf unterhalb des Seniorenzentrums.

Planer Erwin Hackl musste sich für die stark gestiegenen Kosten des Projekts rechtfertigen. Foto: Foto Vogl

Im Oktober 2021 beschloss der Gemeinderat dann, das Architekturbüro von Erwin Hackl mit der örtlichen Bauaufsicht und der Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen zu beauftragen.

Franz Wolfbeißer wurde mit der Verfahrensbegleitung der EU-weiten Generalunternehmer-Ausschreibung betraut. Er war es auch, der dem Gemeinderat in der Sitzung am vergangenen Mittwoch, die auch viele Zuschauer aus den Reihen der beiden Blaulichtorganisationen angelockt hatte, das Ergebnis des zweistufigen Verhandlungsverfahrens im Detail präsentierte.So habe man durch Änderungen etwa bei der Fassade, dem Parkplatz und der Asphaltschicht beim Bestbieter Bau Pabst gegen Ende der Frist noch Einsparungen von 474.000 Euro erreicht, ohne dadurch Qualitätseinbußen hinnehmen zu müssen, schilderte Wolfbeißer.

Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Dieter Weitenthaler und FF-Kommandant Andreas Zöchlinger verfolgten die Diskussion mit skeptischem Blick. Foto: Foto Vogl

Es ergaben sich dadurch Bruttokosten von rund 8,33 Millionen Euro. Der Anteil der Gemeinde beläuft sich auf 65 Prozent und somit auf rund 5,47 Millionen Euro. 2,86 Millionen Euro übernimmt das Österreichische Rote Kreuz. Wolfbeißer empfahl dem Gemeinderat, dem Bestbieter den Auftrag zu erteilen. Mit einer Fertigstellung bis Ende Oktober 2024 sei zu rechnen, erklärte er.

Diskussion über Zeitpunkt der Gemeinderatssitzung

Wie auch schon bei allen anderen Beschlüssen für das Großprojekt hagelte es Kritik von der „Liste für Haag“, die sich über die kurze Vorbereitungszeit beschwerte. Bei dem EU-weiten Verfahren musste nämlich nach der Bestbieterverhandlung eine zehntägige Stillhaltefrist eingehalten werden, die am vergangenen Montag um Mitternacht endete. Erst dann durften die Projektunterlagen an die Mandatare weitergegeben werden.

„Das Projekt ist dreimal so groß wie alles, was ich bisher als Gemeinderat entschieden habe. Was ich beschließe, das brauche ich schriftlich. Die Unterlagen habe ich gestern bekommen und ein Tag reicht da nicht aus, um alles durchzuarbeiten. Für mich ist das unseriös“, polterte Prüfungsausschuss-Obmann Thomas Stockinger. Parteikollege Martin Huber stellte die Frage, warum man die Sitzung aufgrund der einzuhaltenden Frist nicht eine Woche später anberaumt habe.

„Da ist noch einiges zu tun. Jeder Tag, jede Woche ist wichtig“

„Da ist noch einiges zu tun. Jeder Tag, jede Woche ist wichtig“, verteidigte Franz Wolfbeißer Bürgermeister Lukas Michlmayr für die Ansetzung der Sitzung. Dieser konnte die Kritik der Bürgerliste auch nicht nachvollziehen. „Es waren alle Parteien immer informiert und immer eingebunden“, stellte Michlmayr klar. „Stadtrat Staudinger war für die Liste bei allen Besprechungen dabei“, verstanden auch Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Dieter Weitenthaler und FF-Kommandant Andreas Zöchlinger den Vorwurf der fehlenden Information nicht.

Nur ein Listen-Mandatar stimmte für die Vergabe

In der Kritik stand auch Planer Erwin Hackl, der sich für die gestiegenen Kosten rechtfertigen musste. „Die Kosten sind völlig aus dem Ruder gelaufen. Von anfangs zwei Millionen sind wir jetzt bei sechs“, kritisierte Josef Staudinger. „Ich lasse mir nicht vorwerfen, dass ich unseriös schätze. Nach der ersten Schätzung war das Projekt dann um 306 Quadratmeter größer und auch die Außenanlagen größer“, konterte Hackl. Zudem sei die Preisentwicklung in der Baubranche nicht absehbar gewesen.

Den Bestbieter aus Aschbach mit dem Projekt zu betrauen, wurde letztendlich mit den Stimmen von ÖVP und SPÖ beschlossen. Von der „Liste für Haag“ stimmte nur Norbert Aichberger dafür. Walter Deuschl stimmte dagegen, die anderen Mandatare enthielten sich der Stimme. Wäre die Bürgerliste aus dem Gemeinderat ausgezogen, wäre dieser nicht mehr beschlussfähig gewesen.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.