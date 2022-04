Veranstaltungszentrum St. Valentin: Bauarbeiten liegen im Zeitplan

Werbung

Der 14. Februar hat in St. Valentin eine ganz besondere Bedeutung. Im kommenden Jahr wird der Valentinstag aber noch mehr gefeiert werden als üblich, denn da wird das neue Veranstaltungszentrum feierlich eröffnet. „Die Fassade ist fast fertig. Das Haus erscheint außen schon in vollem Glanz und auch der Innenausbau schreitet zügig voran. Wir halten den Zeitplan mit der Fertigstellung bis Ende des Jahres und der Eröffnung am Valentinstag“, erklärt Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr.

Damit das Veranstaltungszentrum auch mit Leben erfüllt wird und zu der von Suchan-Mayr angekündigten „Halle für alle“ werden kann, wurden auch beim Personal die Weichen für die Zukunft gestellt. Im Sommer des Vorjahres wurde, unterstützt von der Personalberatungsfirma Trescon, die Stelle eines VAZ-Leiters ausgeschrieben. „Rund 20 Personen haben sich beworben, sechs wurden für ein Hearing im Herbst ausgewählt und da hat Ulrike Gruber mit ihrer wirtschaftlichen Kompetenz und ihren eigenen, neuen Ideen überzeugt“, freut sich die Stadtchefin, dass eine St. Valentinerin zur Leiterin des Veranstaltungszentrums gekürt wurde. Die Aufgabe von Ulrike Gruber ist es, für die Bewerbung und Vermarktung des Hauses zu sorgen und ein Tarifsystem für Vereine zu erstellen, die Veranstaltungen in der Halle abhalten wollen.

Wenn man einmal eine Hochzeit in Barbados organisiert hat, ist alles andere auch möglich.“ ulrike gruber Leiterin Veranstaltungszentrum

Gruber kommt aus der Tourismusbranche und war zuletzt für ein 17 Millionen Euro-Budget zuständig. „Wenn man einmal eine Hochzeit in Barbados organisiert hat, ist alles andere auch möglich“, freut sich Gruber auf die neue Aufgabe. „Mein Wunsch ist, dass jeder Valentiner ein- bis dreimal oder öfter im Jahr hier herinnen ist“, hat sie sich die Latte hochgelegt. Neu im Team ist auch Peter Brandner. Der St. Valentiner, der als Mitarbeiter im Linzer Musiktheater bereits Erfahrung in einem Veranstaltungshaus gesammelt hat, wird künftig für die Haustechnik zuständig sein. Bis zur Inbetriebnahme ist er beim Bauhof beschäftigt.

Veranstaltungswoche zur offiziellen Eröffnung

Nicht untätig waren in den letzten Monaten auch der Kulturausschuss unter der Leitung von Stadtrat Leopold Feilecker und die Kulturabteilung der Stadtgemeinde, die sich um die kulturellen Veranstaltungen im laufenden Betrieb kümmern. Eröffnet wird das Veranstaltungszentrum, für das aktuell noch ein Name gesucht wird, nämlich nicht nur mit einer Feier, sondern einer ganzen Veranstaltungswoche. So wird etwa der Chor Ad Libitum, begleitet vom Orchester Barucco, unter der Leitung des St. Valentiners Heinz Ferlesch, singen, der Valentinstagsempfang der Bürgermeisterin stattfinden, die Musikschule einen „Tag der offenen Tür“ abhalten und Alex Kristan sein neuestes Kabarett zum Besten geben. Außerdem werden ein Jugend-Clubbing mit DJs sowie ein Seniorentag und ein Kinderfasching stattfinden.

Die Gesamtsumme der beauftragten Leistungen für die Errichtung des Veranstaltungszentrums inklusive Musikschule an den Generalunternehmer betragen bis dato rund elf Millionen Euro netto. Bedingt durch die derzeitigen Preisentwicklungen in der Bauwirtschaft und den starken Anstieg des Baukostenindexes wird die tatsächliche Abrechnungssumme aber höher ausfallen und erst nach der Endabrechnung des Bauvorhabens vorliegen. Zusätzlich dazu sind noch Nebenkosten wie Grundankauf, Anschlusskosten oder diverse Gutachten zu berücksichtigen, erklärt Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.