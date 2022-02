Neustart für das Haager Volxfest

Seit 1959 findet das weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannte Haager Volxfest alle zwei Jahre statt. Im Vorjahr fiel es jedoch dem Coronavirus zum Opfer und musste schweren Herzens abgesagt werden. Nun gibt es aber für alle Volxfest-Freunde wieder gute Nachrichten, denn es wird im heurigen Jahr über die Bühne gehen.

Nach einem weiteren Gespräch zwischen Fritz Thurner, dem Chef der Firma Thurner Vergnügungsbetriebe und Veranstalter des Haager Volxfestes, Vertretern der Stadtgemeinde und dem Organisationsteam vor Ort wurde der Termin für das Fest fixiert. Es wird an vier Tagen – von 15. bis 18. September – stattfinden. „Ab diesem Jahr wird das Volxfest nun alle zwei Jahre in einem geraden Jahr stattfinden. Die Organisation vor Ort wird Stadtamtsdirektor Rudolf Mitter übernehmen“, erklärt Stadtmarketing-Obmann Gerhard Stubauer. Ein Anliegen ist die Großveranstaltung auch dem Bürgermeister. „Das Volxfest ist eines der Highlights im Mostviertler Spätsommer und erfreut sich in Haag und Umgebung großer Beliebtheit. Ich bin sehr glücklich darüber, dass dieses Fest auch weiterhin durchgeführt wird“, freut sich Lukas Michlmayr über die 31. Auflage des Events.

Gute Unterhaltung für Alt und Jung, Spiel und Spaß für die Kinder, ein actionreicher Vergnügungspark und allerhand Attraktionen warten auch heuer auf die Besucher. Dass sich die Haager das Volxfest wünschen, wurde bei der im letzten Jahr durchgeführten Bevölkerungsumfrage mit einer Zustimmung von über 70 Prozent eindeutig untermauert.

