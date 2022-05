Feuerwehr Wolfsbach ist 125 Jahre alt

Werbung

Imposant war schon der Einzug vom Feuerwehrhaus in die Pfarrkirche, schließlich waren die Wehren aus Wolfsbach und Meilersdorf, aber auch deren Kinder- und Jugendfeuerwehr mit dabei. Zu Gast war auch die befreundete Wehr Wolfsbach aus Ensdorf in der Oberpfalz. Die Kameraden waren mit Fahne aufmarschiert, auch deren Bürgermeister Hans Ram war gekommen.

Den Gottesdienst zelebrierte zu den Klängen der Musikkapelle Wolfsbach Feuerwehrkurat Pater Jacobus Tisch, der in seiner Ansprache auf das Leben des Heiligen Florian verwies, der sich nicht in sein christliches Privatleben zurückgezogen hat, sondern Risikobereitschaft zeigte und sich aktiv für eine bessere Welt einsetzte.

Die Bürgermeister Josef Unterberger und Hans Ram, Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer, Kommandant Florian Kammerhuber, Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Martin Boyer, die Ausgezeichneten Manuel Klingersberger, Hubert Hinterbuchinger und Jürgen Grottenthaller, dahinter Hans-Jürgen Haslinger, Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Josef Fuchsberger, Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer, Abschnittskommandant David Strahofer, Kommandantstellvertreter Jürgen Berndl-Forstner, Josef Hochwallner und Feuerwehrkurat Jacobus Tisch (von links) nach dem Festakt beim Feuerwehrhaus. Foto: Penz

Der an den Gottesdienst anschließende Festakt fand witterungsbedingt in der Kirche statt: Kommandant Florian Kammerhuber unternahm einen kurzen Gang durch die Geschichte von der Handdruckspritze bis herauf zum zeitgemäßen Fuhrpark. In einer großartig von Florian und Angelika Kammerhuber sowie Manfred Furtner gestalteten Chronik wird zudem auf 140 Seiten die Historie der Feuerwehr Wolfsbach in Buchform mit Schwerpunkt auf die letzten 25 Jahre näher beleuchtet.

48 beherzte Männer waren es im Jahr 1897, nun rekrutiert sich der sehr zufriedenstellende Mannschaftsstand zu 80 Prozent aus Jugend- und Kinderfeuerwehr, die schon 1991 beziehungsweise 2019 gegründet wurden. Im Rahmen der Feierstunde wurden auch mehrere Wissenstestabzeichen überreicht.

Auszeichnungen und viel Lob beim Festakt

An den ehemaligen Kommandanten Hubert Hinterbuchinger wurde in Würdigung seiner hervorragenden Leistungen für das Feuerwehrwesen das Verdienstzeichen 2. Stufe des österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes verliehen. Manuel Klingersberger erhielt seitens des Landesfeuerwehrverbandes die Verdienstmedaille 3. Klasse in Bronze, Jürgen Grottenthaller wurde mit dem Verdienstzeichen 3. Klasse in Bronze ausgezeichnet. Bürgermeister Josef Unterberger hob die Schlagkraft der heimischen Wehren sowie die fortwährende technische Aufwärtsentwicklung hervor und überreichte als Geschenk eine Einsatzjacke und Latzhose.

Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer wiederum betonte, wie gut organisiert und gut in der Bevölkerung verankert die Feuerwehren sind, „freiwillig Freizeit opfern, das muss auch entsprechend anerkannt werden“, fordert sie ein. Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer lobte die Wehr als technische Einsatzgruppe, die immer verfügbar ist und somit viel Sicherheit bietet. Nach der Kranzniederlegung beim Kriegerdenkmal klang der Festabend im Feuerwehrhaus aus.

