Wallsee: "EMIL" zählte den 500. Fahrgast

Seit November bietet der Fahrtendienst EMIL Bürgerinnen und Bürgern, die selbst nicht mehr mobil sind, die Möglichkeit, kostengünstig Besorgungen zu erledigen, Arzt- und Apothekenbesuche zu absolvieren oder auch Bekannte zu besuchen. Der Bedarf ist zweifellos gegeben, denn in der Vorwoche zählte EMIL schon den 500. Fahrgast.

Wer das E-Taxi nutzen will, muss Mitglied im Verein werden. Die Kosten sind mit jährlich 25 Euro aber moderat. 53 Personen sind bereits mit dabei. „Das erste halbe Jahr haben wir sozusagen als Probezeit gestaltet, aber jetzt wollen wir mit EMIL durchstarten. Das Ziel sind 75 bis 80 Mitglieder“, sagt der Obmann des Vereins, geschäftsführender Gemeinderat Klaus Nagelhofer. Elf Fahrerinnen und Fahrer stellen dem Verein im Moment ehrenamtlich ihre Zeit zur Verfügung, 20 bis 25 wären das Ziel. Ihre Dienste können sie sich selbst einteilen. In Anspruch genommen werden kann das E-Taxi von Montag bis Freitag 7.30 bis 19.30 Uhr. In der Zone 1, also innerhalb des Ortsgebietes, wird pro Fahrt ein Euro verrechnet. Fahrten, die aus Wallsee-Sindelburg hinausführen (Zone 2) kosten vier Euro. „Wobei wir uns da für die Entfernung ein Limit von etwa 20 Minuten Fahrzeit gesetzt haben. Das heißt, wir fahren nach Perg, nach Amstetten, nach St. Valentin, aber nicht weiter“, sagt Nagelhofer.

Wichtig zu betonen ist ihm auch, dass EMIL keinesfalls eine Konkurrenz zum öffentlichen Verkehr sein soll. „So nehmen wir in der Zone 2 keine Fahrten an, wenn da ohnehin ein Bus fährt“, erklärt er. Eine Fahrt buchen kann man telefonisch oder auch online: www.emil-wallsee.at.

Dass EMIL in Wallsee von Anfang an reibungslos funktioniert hat, ist dem Verein in Euratsfeld zu verdanken. „Von dort haben wir viel Unterstützung bekommen und auch das Buchungssystem Emilio“, betont Nagelhofer. Unterstützt wird der Verein natürlich auch von der Gemeinde, die auch das E-Taxi angekauft hat. Der Betrieb soll sich aber selbst finanzieren. Sponsoren sind daher willkommen. Auch Bürgermeister Hans Bachinger ist vom Verein EMIL begeistert: „Er ist ein wichtiges Angebot vor allem für unsere älteren Bürgerinnen und Bürger.“

