Partyhits und volles Haus Ö3-Disco in Haag

Die Mostviertelhalle war bei der Ö3-Disco am vergangenen Samstag hervorragend besucht und auch die Stimmung war beim überwiegend jungen Publikum nach der viel zu langen Corona-Pause wieder ausgezeichnet. DJ Michael Oberhauser sorgte für die perfekte Partystimmung. Die Disco-Besucher freuten sich darauf, endlich wieder so richtig abfeiern zu können. Die Stimmung in der vollen Mostviertelhalle war hervorragend. Tanzen und die Partyhits genießen, standen für diese beiden jungen Damen im Vordergrund.

