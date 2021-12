Rekordergebnis bei Blutspenden in Haag

Am Freitag wurde in der Mostviertelhalle wieder die alljährliche und traditionelle Blutspendeaktion vor Weihnachten durchgeführt. Unter dem Motto „Rette Leben – spende Blut“ waren aus Haag und Umgebung diesmal besonders viele Personen bereit, ihr kostbares Blut zu spenden. Aufgrund der großzügigen Platzverhältnisse bot sich die Mostviertelhalle wieder als perfekter Abnahmeort an. Am Ende der Blutspendeaktion konnte wieder ein Rekordergebnis von 193 Spenden erreicht werden. 27 Personen mussten aus gesundheitlichen Gründen abgewiesen werden. Somit waren in Summe 220 Personen dem Aufruf zur Blutspende gefolgt.

„Wir freuen uns über das hervorragende Ergebnis und bedanken uns bei allen Spendern, die dem Aufruf zum Blutspenden gefolgt sind und sich in den Dienst für den Nächsten gestellt haben., berichtet die Blutspendeverantwortliche des Roten Kreuzes Haag, Maria Ficker. Auch die Jahresbilanz zeigt ein beachtliches Ergebnis. Insgesamt wurden bei drei Blutspendeaktionen in Haag 547 Blutkonserven abgenommen. 2022 sind übrigens wieder drei Blutspendeaktion in Haag geplant. Die Nächste findet am 1. Mai 2022 statt.