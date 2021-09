974 Kilometer und 7.200 Höhenmeter aufgeteilt auf vier Etappen, 20 Sportler, drei Begleitfahrzeuge – und am Ende 70.000 Euro für österreichische Lehrlinge und 45.000 Euro für den Kampf gegen Polio: Das ist das Ergebnis der Charity-Radtour von Rotary.

Seit mehreren Jahren organisiert der St. Valentiner Meinhard Huber einmal im Jahr ein Charity-Event der radelnden Rotarier. Nach den erfolgreichen Touren nach Hamburg und Rom ging es heuer von Kitzbühel nach Paris. Vier Tage benötigten die Sportler für die Strecke, täglich ging es über 200 Kilometer weit.

Während ihrer Reise erhielten die Sportler entlang der ganzen Strecke moralischen Support. Die Tour endete direkt unter dem Eiffelturm. Ende des offiziellen Programms war eine Stadtführung sowie ein Empfang in der österreichischen Botschaft.

Besonders sehen lassen können sich aber auch die Spenden, die die Rotarier mit ihrem Einsatz erstrampelt haben. Insgesamt 70.000 Euro gibt es durch diese Aktion für das Projekt des Rotary Club Enns. Mit dem Geld werden nachhaltige Ideen und Projekte, die Lehrlinge einbringen und in Workshops ausarbeiten, unterstützt. Zusätzlich wurde Geld für die bereits seit vielen Jahren laufende „End Polio“ initiative von Rotary Cycing to Serve gesammelt. Insgesamt 15.000 Euro kamen dabei zusammen. Diese Summe wird von der Bill and Melinda Gates Stiftung verdreifacht. Mit den so zusammen gekommenen 45.000 Euro können 75.000 Polio-Impfungen finanziert werden.