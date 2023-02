18 neue Pflegekräfte fertig ausgebildet

18 Teilnehmerinnen schlossen Anfang Februar den zweijährigen Lehrgang an der Schule für Sozialbetreuungsberufe erfolgreich ab und können nun ihren Beruf als Pflegeassistentinnen und Fachsozialbetreuerinnen ausüben.

Bürgermeister Lukas Michlmayr unterstrich in seiner Rede die große Bedeutung dieses schönen und anstrengenden Berufs. Schulleiter Reinhold Meyer gratulierte zu den hervorragenden Leistungen und dazu, dass alle Absolventinnen bereits Fixplätze in Einrichtungen des Bezirks haben. Dies sei auch ein Zeichen für die hervorragende Ausbildungsqualität an der Schule.

