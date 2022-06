Haag 400 Schüler zeigen Talent im Museum

Das Musikvermittlungsstück „Das Mostviertler Gold“ stellt Kindern spielerisch die schönsten Streich-, Blechblas- und Holzblasinstrumente vor. Höhepunkt des Stücks ist das Mitmachgewitter. Foto: Musikschule

E inen beschwingten Start in den Sommer gibt es beim Musik- und Kunstschulfest am 24. Juni in Haag.