Beeindruckende Leistungsschau von 400 Musik- und Kunstschülern

Bei Kaiserwetter ging das Musik- und Kunstschulfest der Musikschule Oberes Mostviertel im Freilichtmuseum über die Bühne. Mehr als 400 Musikschülerinnen und -schüler sowie Lehrende verzauberten die deutlich über tausend Gäste in mehr als 60 verschiedenen Ensembles, Orchestern und Gruppen mit einem abwechslungsreichen Programm.

Vom Kindermusiktheater „Freunde wie wir“ über das Musikvermittlungsprojekt „Das Mostviertler Gold“ bis zur Komödie „Und heute kommt auch noch Frau Holle“, von Tanz über Blasorchester, außergewöhnliche Duos, Trios, Ensembles und einem mehr als 60-köpfigen Zupforchester, von Klassik und Volksmusik über Pop bis zum Jazz wurde für jeden Geschmack das Richtige geboten.

Die Besucher nahmen die Gelegenheit, vier neue Kunstfächer, die die Musikschule seit Kurzem anbietet, selbst auszuprobieren, begeistert an: In der Schauschmiede war es nicht nur möglich, einem erfahrenen Schmied über die Schulter zu blicken, sondern sich auch auf Wunsch selbst an Hammer und Amboss zu versuchen. Begeistert aufgenommen wurden auch die Stände von „Malerei & Zeichnung“ und Bildhauerei. Beim Töpfern konnten Groß und Klein an der Töpferdrehscheibe selbst Hand anlegen. Die Anmeldung zu den Kunstfächern „Malerei & Zeichnung“, „Regionale Schmiedewerkstatt“, „Bildhauerei“ und „Regionale Designwerkstatt“ ist ebenso wie jene zu den Musikfächern noch möglich.

„Das Musik- und Kunstschulfest war für unsere Schülerinnen und Schüler und alle Lehrenden etwas ganz Besonderes. Wochenlang haben sie geübt und den Auftritten entgegengefiebert. Darum freut es mich besonders, dass auch das Wetter so gut mitgespielt hat und zur fröhlich-entspannten Stimmung beigetragen hat“, erklärt Musikschuldirektor Markus Schmidbauer.

