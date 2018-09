Bürger unterschreiben gegen 30 m hohen Handymasten .

Die ÖBB hat in unmittelbarer Nähe zum Haager Bio-Bauernhof, der auch Urlaub am Bauernhof anbietet, ein Fundament betoniert und möchte darauf ohne Bauverhandlung - was gesetzlich erlaubt ist – einen 30 m hohen Mobilfunk- und ÖBB-Sendemasten errichten. Der Standort stößt bei vielen Bürgern auf Widerstand.