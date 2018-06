Eine Angestellte hatte laut Polizei die beiden aufgrund von internen Firmenfotos wiedererkannt und Anzeige erstattet. Beamte nahmen die Rumänen im Alter von 21 und 37 Jahren fest und stellten 32 Parfums sicher. Das Duo wurde in St. Pölten inhaftiert.

Die beiden Männer waren nach Polizeiangaben zum Teil geständig. Das Duo soll vor der Festnahme am 7. Juni am selben Tag in Enns (Bezirk Linz-Land) und am Vortag in Ybbs (Bezirk Melk) Parfums gestohlen haben. Ein Coup in Leonding (Bezirk Linz-Land) am 25. Mai wurde dem 21-Jährigen zugeordnet. Der Wert des Diebesgutes wurde mit mehr als 3.500 Euro angegeben. Ermittlungen zu weiteren Ladendiebstählen seien noch im Gange, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag in einer Aussendung mit.