Ende Dezember 2018 übernahm Rainer Kirchstetter, der damalige Pächter der Mostviertelhalle, auch das ehemalige Café Illich am Haager Hauptplatz. Nach dem Umbau der Räumlichkeiten im Frühjahr des Vorjahres hatten sich seine Pläne aber grundlegend geändert und er führte den Betrieb nicht weiter. Mit Andrea Loibl aus Haidershofen wurde kurzerhand eine neue Pächterin gefunden, die das nunmehrige Stadt Café im Juli eröffnete. Nicht einmal ein Jahr später ist aber auch diese Pächterin bereits wieder Geschichte.

„Wir sind nicht im Streit auseinandergegangen, aber wir hatten nicht die gleichen Vorstellungen“, erklärt Stadtrat Martin Tojner, dessen Bruder (Unternehmer Michael Tojner) Besitzer der Immobilie ist. Bereits seit Weihnachten habe man Gespräche mit einem möglichen neuen Pächter geführt, verrät Tojner. Ende der vergangenen Woche hat man sich nun geeinigt. Horst Kneidinger, ein gebürtiger Haager, wird nicht nur das Kaffeehaus übernehmen, sondern auch in die Wohnung im ersten Stock des Hauses einziehen. „Das ist eine super Lösung“, freut sich Tojner.

Kneidinger (47) ging 1992 nach Wien und war über 25 Jahre als Geschäftsführer, Barchef, Veranstalter und DJ in diversen namhaften Szenelokalen, Cocktailbars, Clubs und Kaffeehäusern tätig. „Ich habe mich nach kurzen Verhandlungen und mit viel Vorfreude dazu entschieden, einige Jahre früher als geplant wieder ganz in meine Heimat Haag zurückzukehren und hier gemeinsam mit meiner Lebenspartnerin dieses interessante Projekt zu übernehmen“, ist Kneidingers Verbundenheit zum Mostviertel über all die Jahre nie abgebrochen. Sein Ziel ist es, „einen regionalen Hotspot neben den örtlichen, sehr guten Gast- und Wirtshäusern zu etablieren“. So wolle er seinen Gästen sowohl kulinarisch und getränketechnisch als auch musikalisch und veranstaltungstechnisch ein buntes Programm bieten. Daher sind auch abends längere Öffnungszeiten geplant.

„Ich möchte durch Musik und verschiedenste Veranstaltungen frischen Wind auf den Hauptplatz bringen“, hat sich Kneidinger, der noch Personal für Küche und Service sucht, viel vorgenommen.

Im Mai wird – wie seit langem geplant – noch der Gastgarten vor dem Kaffeehaus errichtet. Er werde barrierefrei und zum Hauptplatz hin optisch abgegrenzt sein, erklärt Martin Tojner. „Das wird ein Highlight am Hauptplatz werden. Ein richtiger Hingucker“, ist auch der neue Pächter überzeugt. Zudem wird an der Rückseite des Hauses noch eine Terrasse für 15 Sitzplätze gebaut.

Falls es die Corona-Maßnahmen erlauben, möchte Horst Kneidinger das Kaffeehaus mit Anfang Juni eröffnen. Sehr zur Freude von Bürgermeister Lukas Michlmayr. „Ich bin froh, dass es das Café am Hauptplatz weiter gibt. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und über zwei neue Gemeindebürger“, betont der Ortschef.